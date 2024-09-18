Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ
"Телеграф": Кулеба знал о готовящейся отставке и хотел стать послом в Британии
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.
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"Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили (экс-главкома ВСУ Валерия -ред.) Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба -ред.) воспринял это как недружественный шаг", - цитирует украинский "Телеграф" слова своего источника в материале на сайте.
Как сообщает издание, Кулебе предложили возглавить мультипосольство Украины в Брюсселе, которое также занимается отношениями с Люксембургом, но он отказался.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
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