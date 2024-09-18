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Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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16:20 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kuleba-1973450583.html
Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ
Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:20
в мире
украина
великобритания
брюссель
дмитрий кулеба
валерий залужный
ольга стефанишина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в украинском правительстве. Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение. "Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили (экс-главкома ВСУ Валерия -ред.) Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба -ред.) воспринял это как недружественный шаг", - цитирует украинский "Телеграф" слова своего источника в материале на сайте. Как сообщает издание, Кулебе предложили возглавить мультипосольство Украины в Брюсселе, которое также занимается отношениями с Люксембургом, но он отказался. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html
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в мире, украина, великобритания, брюссель, дмитрий кулеба, валерий залужный, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Валерий Залужный, Ольга Стефанишина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ

"Телеграф": Кулеба знал о готовящейся отставке и хотел стать послом в Британии

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.
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"Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили (экс-главкома ВСУ Валерия -ред.) Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба -ред.) воспринял это как недружественный шаг", - цитирует украинский "Телеграф" слова своего источника в материале на сайте.
Как сообщает издание, Кулебе предложили возглавить мультипосольство Украины в Брюсселе, которое также занимается отношениями с Люксембургом, но он отказался.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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В миреУкраинаВеликобританияБрюссельДмитрий КулебаВалерий ЗалужныйОльга СтефанишинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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