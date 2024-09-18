https://ria.ru/20240918/kuleba-1973450583.html

Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ

Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Кулеба знал о готовящейся отставке, пишут СМИ

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

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великобритания

брюссель

дмитрий кулеба

валерий залужный

ольга стефанишина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в украинском правительстве. Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение. "Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили (экс-главкома ВСУ Валерия -ред.) Залужного. Дима (Дмитрий Кулеба -ред.) воспринял это как недружественный шаг", - цитирует украинский "Телеграф" слова своего источника в материале на сайте. Как сообщает издание, Кулебе предложили возглавить мультипосольство Украины в Брюсселе, которое также занимается отношениями с Люксембургом, но он отказался. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html

https://ria.ru/20240904/kuleba-1970422147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, брюссель, дмитрий кулеба, валерий залужный, ольга стефанишина, вооруженные силы украины, верховная рада украины