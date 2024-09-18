https://ria.ru/20240918/kreml-1973362625.html

Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России

Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 18.09.2024

Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России

Желание руководства блока НАТО игнорировать слова Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:28

2024-09-18T12:28

2024-09-18T13:50

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Желание руководства блока НАТО игнорировать слова Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный", — сказал представитель Кремля.Как отметил Песков, он скорее склонен относить эти слова "к уходящей натуре господина Столтенберга", указав, что тот уже скоро не будет нести ответственность за свои заявления.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.На прошлой неделе Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военнослужащих стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, йенс столтенберг