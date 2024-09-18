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Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 18.09.2024
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12:28 18.09.2024 (обновлено: 13:50 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/kreml-1973362625.html
Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России
Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 18.09.2024
Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России
Желание руководства блока НАТО игнорировать слова Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:28
2024-09-18T13:50
в мире
россия
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дмитрий песков
владимир путин
йенс столтенберг
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Желание руководства блока НАТО игнорировать слова Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный&quot;, — сказал представитель Кремля.Как отметил Песков, он скорее склонен относить эти слова "к уходящей натуре господина Столтенберга", указав, что тот уже скоро не будет нести ответственность за свои заявления.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.На прошлой неделе Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военнослужащих стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html
https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html
https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, йенс столтенберг
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Йенс Столтенберг
Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России

Песков назвал позицию Столтенберга по ударам Киева вглубь РФ опасной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Желание руководства блока НАТО игнорировать слова Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный", — сказал представитель Кремля.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Столтенберг накануне в интервью газете The Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Он добавил, что поддерживает страны, включая Великобританию и Францию, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.

Как отметил Песков, он скорее склонен относить эти слова "к уходящей натуре господина Столтенберга", указав, что тот уже скоро не будет нести ответственность за свои заявления.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
На прошлой неделе Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
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По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военнослужащих стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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