https://ria.ru/20240918/kosmetika-1973508382.html

Российские косметические бренды уверенно завоевывают рынок

Российские косметические бренды уверенно завоевывают рынок - РИА Новости, 18.09.2024

Российские косметические бренды уверенно завоевывают рынок

Российские бренды уверенно заняли свою нишу в сегменте косметической продукции как на онлайн, так и на офлайн-полках магазинов и маркетплейсов в России, это... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:11

2024-09-18T20:11

2024-09-18T20:11

экономика

россия

санкт-петербург

вероника никишина

ирена понарошку

ozon

снг

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские бренды уверенно заняли свою нишу в сегменте косметической продукции как на онлайн, так и на офлайн-полках магазинов и маркетплейсов в России, это свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности нашей продукции, что создает уверенность в том, что мы можем рассчитывать на аналогичные позиции и за рубежом, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики".Мероприятие состоялось в рамках IV Евразийского женского форума, который проходит 18-20 сентября в Санкт-Петербурге."Модератором дискусии выступила Ирена Понарошку, российская телеведущая, блогер и амбассадор линии OPU от Краснополянской косметики. Как рассказала директор по развитию бизнес-направления Care&Kids компании Ozon Яна Головлева, в России рынок косметики, по прогнозам Infoline, в этом году превысит 1 триллион рублей, показав рост к прошлому году 14%", - говорится в сообщении РЭЦ.При этом, онлайн рынок продолжает оставаться драйвером роста всего рынка с динамикой 34% и ростом доли онлайн-сегмента до 58% в 2024 против 49% в 2023 году."На маркетплейсе Ozon бренды российского производства в 2024 году наращивают долю до 37% от всего товарооборота против 33% в 2023 году. Этот рост на 19% больше, чем у остальных брендов. В СНГ-сегменте Ozon эти бренды показывают еще более динамичный рост с 34% в 2022 до 40% доли от общего товарооборота косметики в 2024. Такой рост брендов, произведенных в России, на 15% больше, чем у остальных. Ключевую роль в популяризации отечественной косметики играют маркетплейсы, на которые приходятся 70% от всего e-commerce в косметической индустрии. Ozon уже является игроком №2 в категории косметики с динамикой роста +63% в 2023 году", — сообщила директор по развитию бизнес-направления Care&Kids компании Ozon Яна Головлева.Участники сессии обсудили ключевые факторы успеха косметического бизнеса в России и на глобальном рынке, особенности позиционирования, а также что нужно предпринять, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции beauty-сегмента."За последние пять лет качество российской косметики сильно выросло. Если раньше мы отставали от западных коллег, то сейчас я вижу, как стремительно мы двигаемся вперед и производим действительно качественную косметику с эффективными составами. Сегодня мы с радостью отмечаем, что одни из самых желанных новинок в мире бьюти — именно от российских брендов", — отметила генеральный директор ООО "Сила Гор" (бренд "Краснополянская косметика") Кристина Cудеревская.В сессии приняли участие Яна Головлева, директор по развитию бизнес-направления Care&Kids Ozon, ООО "Интернет Решения", Елена Крыгина, генеральный директор и основательница ООО "Крыгина Косметикс" (KRYGINA COSMETICS), Татьяна Ефимова, глобальный бренд директор SPLATООО "СплатГлобал" (SPLAT), Наталия Бакланова, директор по стратегическим коммуникациям ООО "Биофармрус" (LIBREDERM), Мария Русинова, коммерческий директор ООО "ФармОушенЛаб" (Доктор Море).Кроме того, в ней участвовали Юлия Рагулина, управляющий директор ООО "ПурПур" (Cha U Kao), Оксана Дегтярева, совладелица ООО "ЭФКО КОСМЕТИК" (Эфко), Татьяна Лопаткина, директор ООО "Новые технологии" (Biotime), Римма Драшко, учредитель ООО "Пинк" (Novosvit), Кристина Cудеревская, генеральный директор ООО "Сила Гор" (Краснополянская косметика) и Алина Левда, основательница ООО "Китсунэ ХелфЛаб" (LISITSA).

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, санкт-петербург, вероника никишина, ирена понарошку, ozon, снг