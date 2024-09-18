https://ria.ru/20240918/konkurs-1973451577.html

Стартовал конкурс лучших экологических проектов женщин из стран БРИКС

Стартовал конкурс лучших экологических проектов женщин из стран БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Стартовал конкурс лучших экологических проектов женщин из стран БРИКС

Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) и Госкорпорация "Росатом" на полях четвертого Евразийского женского форума дали старт Первому международному конкурсу... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:22

2024-09-18T16:22

2024-09-18T16:31

россия

брикс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

фонд "росконгресс"

бразилия

индия

галина карелова

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) и Госкорпорация "Росатом" на полях четвертого Евразийского женского форума дали старт Первому международному конкурсу женских экологических проектов Совета Евразийского женского форума "Зеленое будущее", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В идею проведения конкурса заложено не только выявление международных корпоративных практик в сфере экологии и устойчивого развития, продвижение и тиражирование лучших экологических проектов в странах БРИКС, но и создание возможностей для развития международных экопроектов в России, а также формирование сетей для международного экологического сотрудничества. Отмечается, что опыт разных стран показывает, что локомотивом процесса перехода от потребительского отношения к природе к построению "зеленой" экономики и устойчивого будущего зачастую являются женщины, активно включенные в общественные и бизнес-процессы. Для многих компаний увеличение числа женщин среди сотрудников становится приоритетом в ESG-стратегии развития, так как женщины гораздо чаще выступают с экологическими инициативами и стимулируют внедрение в бизнес-процессы "зеленые" технологии. Задачей нового конкурса становится найти таких женщин и рассказать об их проектах всему миру. О старте конкурса в среду рассказали журналистам председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, замгенерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева, член Совета Евразийского женского форума, координатор проекта, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Александра Рябых и женщины-лидеры в области экологии и устойчивого развития из стран БРИКС. "Мы видим, что большое количество женщин в странах БРИКС запускают свои экологические проекты, в том числе на добровольческих, волонтерских началах. Мы проводим этот конкурс для того, чтобы популяризировать женскую инициативу в экологии, мотивировать женщин на создание проектов в сфере защиты природы, поддержать женское лидерство и укрепить сотрудничество между странами БРИКС в области защиты окружающей среды. Это первый международный конкурс женских экологических инициатив, который проводит ЕЖФ. Надеемся, что он станет ежегодным и будет способствовать росту новых проектов", – приводятся в сообщении слова Кареловой. В свою очередь, Терентьева отметила, что старт первого международного конкурса женских инициатив в сфере экологии и устойчивого развития из стран БРИКС "Зеленое будущее" открывает новые возможности для реализации экологических проектов женщинам из 10 стран Альянса. Формирование "зеленых" экономик и обеспечение их кадрами, необходимыми для энергоперехода, – один из приоритетов стран БРИКС. В рамках презентации конкурса Рябых заявила, что страны БРИКС, экология и женщины – это три мощных двигателя, которые сегодня направляют общество к гармоничному развитию, сочетающему технологический прогресс с заботой об окружающей среде. К участию в Первом международном конкурсе женских экологических проектов Совета Евразийского женского форума "Зеленое будущее" приглашаются лидеры экологических проектов и инициатив из 10 стран: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Ирана, Египта, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Номинантки могут быть представителями промышленного бизнеса, общественных, некоммерческих организаций или вузов, сотрудницами ООПТ, исследователями и изобретателями, инфлюенсерами и лидерами мнений, занимающимися защитой биоразнообразия, экологическим просвещением или популяризацией экологической культуры в своей стране. Заявки на конкурс принимаются по номинациям "Зеленые кадры", "Экологическая культура", "Охрана экосистем", "Зеленые корпорации" и "Зеленые технологии". Подать заявку можно с 18 сентября по 20 ноября 2024 года. После этого начнет работу международная команда экспертов, которая будет оценивать проекты участников. Жюри конкурса будет сформировано из женщин-лидеров в области экологии и устойчивого развития стран БРИКС. Шорт-лист конкурса будет опубликован 16 декабря, а до конца года пройдет торжественная церемония награждения финалистов. Авторов лучших проектов ждет возможность получения менторской поддержки со стороны известных экспертов, сертификат участника конкурса, выданный организаторами, возможность презентации проекта на международном уровне и тиражирования собственной экологической инициативы на просторах стран БРИКС.

https://ria.ru/20240917/forum-1973160111.html

https://ria.ru/20240815/indiya-1966428250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, брикс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фонд "росконгресс", бразилия, индия, галина карелова