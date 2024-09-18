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Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.09.2024
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16:54 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kadyrov-1973462365.html
Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров
Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.09.2024
Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров
Женщины в Чечне руководят крупными организациями и занимают ключевые посты, для их развития в республике создаются все условия, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:54
2024-09-18T16:54
санкт-петербург
рамзан кадыров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины в Чечне руководят крупными организациями и занимают ключевые посты, для их развития в республике создаются все условия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в приветствии участницам IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Приветствие зачитала первый замруководителя администрации главы и правительства республики, министр, дочь главы Чечни Хадижат Кадырова. "В Чеченской Республике женщине отводится почётная роль и создаются все условия для её развития. Сегодня в регионе женщины руководят крупными организациями, возглавляют ключевые проекты по улучшению качества жизни населения, развитию экономики и социальной сферы, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью", — говорилось в приветствии главы Чечни. Кадыров также выразил уверенность, что принятые по итогам форума решения найдут продолжение в практической деятельности. Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Тема дискуссионной площадки в этом году – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В работе форума принимают участие более 2 тысяч гостей из 120 стран – это общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, управленцы.
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санкт-петербург, рамзан кадыров, совет федерации рф, снг, общество
Санкт-Петербург, Рамзан Кадыров, Совет Федерации РФ, СНГ, Общество
Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров

Кадыров: женщины в Чечне руководят организациями и занимают ключевые посты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины в Чечне руководят крупными организациями и занимают ключевые посты, для их развития в республике создаются все условия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в приветствии участницам IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Приветствие зачитала первый замруководителя администрации главы и правительства республики, министр, дочь главы Чечни Хадижат Кадырова.
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"В Чеченской Республике женщине отводится почётная роль и создаются все условия для её развития. Сегодня в регионе женщины руководят крупными организациями, возглавляют ключевые проекты по улучшению качества жизни населения, развитию экономики и социальной сферы, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью", — говорилось в приветствии главы Чечни.
Кадыров также выразил уверенность, что принятые по итогам форума решения найдут продолжение в практической деятельности.
Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Тема дискуссионной площадки в этом году – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В работе форума принимают участие более 2 тысяч гостей из 120 стран – это общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, управленцы.
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