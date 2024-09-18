https://ria.ru/20240918/kadyrov-1973462365.html

Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров

Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.09.2024

Для развития женщин в Чечне создаются все условия, заявил Кадыров

Женщины в Чечне руководят крупными организациями и занимают ключевые посты, для их развития в республике создаются все условия, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:54

2024-09-18T16:54

2024-09-18T16:54

санкт-петербург

рамзан кадыров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины в Чечне руководят крупными организациями и занимают ключевые посты, для их развития в республике создаются все условия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в приветствии участницам IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Приветствие зачитала первый замруководителя администрации главы и правительства республики, министр, дочь главы Чечни Хадижат Кадырова. "В Чеченской Республике женщине отводится почётная роль и создаются все условия для её развития. Сегодня в регионе женщины руководят крупными организациями, возглавляют ключевые проекты по улучшению качества жизни населения, развитию экономики и социальной сферы, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью", — говорилось в приветствии главы Чечни. Кадыров также выразил уверенность, что принятые по итогам форума решения найдут продолжение в практической деятельности. Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Тема дискуссионной площадки в этом году – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В работе форума принимают участие более 2 тысяч гостей из 120 стран – это общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, управленцы.

https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, рамзан кадыров, совет федерации рф, снг, общество