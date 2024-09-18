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В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри - РИА Новости, 18.09.2024
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15:23 18.09.2024 (обновлено: 15:30 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973422855.html
В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри
В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри - РИА Новости, 18.09.2024
В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри
Запрет пропаганды движения "чайлдфри" должен сопровождаться мерами поддержки молодых студенческих пар, в том числе повышением стипендии до прожиточного... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:23
2024-09-18T15:30
общество
республика башкортостан
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Запрет пропаганды движения "чайлдфри" должен сопровождаться мерами поддержки молодых студенческих пар, в том числе повышением стипендии до прожиточного минимума, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что необходимо законодательно запретить движение "чайлдфри". В Госдуме на данный момент находится законопроект Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, которым предлагается ввести запрет на пропаганду данного движения. "Мне бы хотелось с осторожностью подойти к такого рода запретам и сопроводить принятие этого закона еще и, предположим, принятием закона о студенческой стипендии, которая была бы не ниже прожиточного минимума, об обязательном бесплатном месте в общежитии для молодых студенческих пар. Вот тогда это было бы понято и принято самой молодежью", - сказала Останина РИА Новости в кулуарах четвертого Евразийского женского форума. По мнению главы комитета Госдумы, молодежь не должна воспринимать призывы к рождению детей как "агрессивное наступление власти на личную жизнь молодежи". -0-
https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html
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общество, республика башкортостан, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Республика Башкортостан, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри

Депутат: запрет движения чайлдфри должен сопровождаться поддержкой молодых пар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМолодые люди на набережной реки
Молодые люди на набережной реки - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Молодые люди на набережной реки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Запрет пропаганды движения "чайлдфри" должен сопровождаться мерами поддержки молодых студенческих пар, в том числе повышением стипендии до прожиточного минимума, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что необходимо законодательно запретить движение "чайлдфри". В Госдуме на данный момент находится законопроект Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, которым предлагается ввести запрет на пропаганду данного движения.
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"Мне бы хотелось с осторожностью подойти к такого рода запретам и сопроводить принятие этого закона еще и, предположим, принятием закона о студенческой стипендии, которая была бы не ниже прожиточного минимума, об обязательном бесплатном месте в общежитии для молодых студенческих пар. Вот тогда это было бы понято и принято самой молодежью", - сказала Останина РИА Новости в кулуарах четвертого Евразийского женского форума.
По мнению главы комитета Госдумы, молодежь не должна воспринимать призывы к рождению детей как "агрессивное наступление власти на личную жизнь молодежи". -0-
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