https://ria.ru/20240918/gosduma-1973422855.html

В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри

В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри - РИА Новости, 18.09.2024

В Госдуме прокомментировали идею запрета чайлдфри

Запрет пропаганды движения "чайлдфри" должен сопровождаться мерами поддержки молодых студенческих пар, в том числе повышением стипендии до прожиточного... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:23

2024-09-18T15:23

2024-09-18T15:30

общество

республика башкортостан

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Запрет пропаганды движения "чайлдфри" должен сопровождаться мерами поддержки молодых студенческих пар, в том числе повышением стипендии до прожиточного минимума, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что необходимо законодательно запретить движение "чайлдфри". В Госдуме на данный момент находится законопроект Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, которым предлагается ввести запрет на пропаганду данного движения. "Мне бы хотелось с осторожностью подойти к такого рода запретам и сопроводить принятие этого закона еще и, предположим, принятием закона о студенческой стипендии, которая была бы не ниже прожиточного минимума, об обязательном бесплатном месте в общежитии для молодых студенческих пар. Вот тогда это было бы понято и принято самой молодежью", - сказала Останина РИА Новости в кулуарах четвертого Евразийского женского форума. По мнению главы комитета Госдумы, молодежь не должна воспринимать призывы к рождению детей как "агрессивное наступление власти на личную жизнь молодежи". -0-

https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html

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общество, республика башкортостан, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф