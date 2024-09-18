https://ria.ru/20240918/gosduma-1973384471.html

ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда

ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда - РИА Новости, 18.09.2024

ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:27

2024-09-18T13:27

2024-09-18T13:28

андрей картаполов

павел крашенинников

андрей клишас

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929167_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_3e6108a86d1544b5a3445517c838373e.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Законопроектом предусматривается, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключен не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей картаполов, павел крашенинников, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф