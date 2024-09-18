https://ria.ru/20240918/gosduma-1973384471.html
ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда
ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда - РИА Новости, 18.09.2024
ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T13:27
2024-09-18T13:28
андрей картаполов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Законопроектом предусматривается, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключен не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.
https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html
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андрей картаполов, павел крашенинников, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф
Андрей Картаполов, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
ГД: обвиняемые смогут заключить контракт на военную службу на этапе суда
ГД приняла проект о контрактах на военную службу для обвиняемых на этапе суда