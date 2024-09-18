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"Приближается точка невозврата". Эксперт оценил скорость изменения климата - РИА Новости, 18.09.2024
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Наука
 
17:12 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html
"Приближается точка невозврата". Эксперт оценил скорость изменения климата
"Приближается точка невозврата". Эксперт оценил скорость изменения климата - РИА Новости, 18.09.2024
"Приближается точка невозврата". Эксперт оценил скорость изменения климата
Скорость изменения климата в мире растет, что видно, в том числе, на примере очень теплого сентября в Москве, и планета, возможно, приближается к точке... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:12
2024-09-18T17:12
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Скорость изменения климата в мире растет, что видно, в том числе, на примере очень теплого сентября в Москве, и планета, возможно, приближается к точке невозврата, заявил лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. "Сейчас в сентябре в Москве очень тепло и солнечно. В Сеуле перед моим отъездом было 35 градусов, должно быть 20 градусов в сентябре. Я был здесь в прошлом году, было очень прохладно в Москве. Скорость изменения очень высокая, возможно, мы приближаемся к точке невозврата", - сказал он, выступая на форуме "Облачные города". Эксперт при этом отметил, что всё ещё считает возможным изменить такой тренд, хотя настроен все более и более скептически и очень обеспокоен.
https://ria.ru/20240715/klimat-1959900653.html
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москва, сеул, оон, в мире, климат, наука
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"Приближается точка невозврата". Эксперт оценил скорость изменения климата

Экс-советник генсека ООН Чунг: скорость изменения климата в мире пугающе растет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг
Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Скорость изменения климата в мире растет, что видно, в том числе, на примере очень теплого сентября в Москве, и планета, возможно, приближается к точке невозврата, заявил лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.
"Сейчас в сентябре в Москве очень тепло и солнечно. В Сеуле перед моим отъездом было 35 градусов, должно быть 20 градусов в сентябре. Я был здесь в прошлом году, было очень прохладно в Москве. Скорость изменения очень высокая, возможно, мы приближаемся к точке невозврата", - сказал он, выступая на форуме "Облачные города".
Эксперт при этом отметил, что всё ещё считает возможным изменить такой тренд, хотя настроен все более и более скептически и очень обеспокоен.
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