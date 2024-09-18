https://ria.ru/20240918/ekspert-1973361159.html

Эксперт объяснил заявления Столтенберга по Украине

Эксперт объяснил заявления Столтенберга по Украине - РИА Новости, 18.09.2024

Эксперт объяснил заявления Столтенберга по Украине

Громкие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Украине являются безответственными и связаны с его скорой отставкой, считает военный эксперт и политолог... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:27

2024-09-18T12:27

2024-09-18T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

киев

йенс столтенберг

иван коновалов

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959078567_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_86089830c9f9755356df109ff87975db.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Громкие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Украине являются безответственными и связаны с его скорой отставкой, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов. Ранее Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Он добавлял, что поддерживает страны, включая Великобританию и Францию, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. "Столтенберг недолго будет оставаться на посту генсека НАТО, он уже уходит. И в последнее время мы можем отмечать его довольно безответственные заявления, поскольку он понимает, что скоро он соскочит с этого трека, поэтому может себе позволить говорить довольно безответственно", - сказал Коновалов РИА Новости. По словам эксперта, Столтенберг был сдержанным, когда только начинал свою карьеру, а когда стало ясно, что он уходит, генсек НАТО стал себя вести безответственно. "Я отметил бы, что ситуация с этими дальнобойными ракетами, когда была встреча (президента США Джо) Байдена и (премьера Британии Кира) Стармера, не была решена. Они пытались переложить друг на друга ответственность по этим ракетам, и тут что-то заявляет Столтенберг, который вообще ничего не решает. Понятно, что те люди, которые действительно могли что-то решить по этому вопросу, не смогли этого сделать, пытаясь взвалить ответственность друг на друга", - добавил Коновалов. Столтенберг 1 октября завершит свою работу на этом посту и передаст управление блоком Марку Рютте. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html

https://ria.ru/20240525/nato-1948293039.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, киев, йенс столтенберг, иван коновалов, марк рютте, нато