https://ria.ru/20240918/durov-1973422294.html

Мать троих детей Дурова назвала Telegram их совместно нажитым имуществом

Мать троих детей Дурова назвала Telegram их совместно нажитым имуществом - РИА Новости, 18.09.2024

Мать троих детей Дурова назвала Telegram их совместно нажитым имуществом

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что Telegram — это их "совместно нажитое имущество". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:08

2024-09-18T15:08

2024-09-18T16:37

париж

франция

павел дуров

ирина болгар

telegram

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что Telegram — это их "совместно нажитое имущество"."В течение наших десятилетних отношений в незарегистрированном семейном союзе с Павлом Дуровым, в котором родились трое наших детей, все значимые семейные активы были зарегистрированы на него. <...> Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив — Telegram, который был зарегистрирован только на его имя", — написала она в своем аккаунте в Instagram*.По словам Болгар, она имела доступ к активам по договорам и доверенностям, которые хоть и позволяли ими пользоваться, но не в полной мере защищали права и интересы ее и детей, а главное — могли быть нарушены в любой момент. "Все наши устные и письменные договоренности были нарушены им, его обещания остались невыполненными", — подчеркнула она. Болгар отметила, что юридически в некоторых странах незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. При этом в других государствах возможно признать фактический брак официальным, а также требовать раздела совместно нажитой собственности согласно гражданскому праву, добавила она.При этом женщина назвала подобные ситуации общественной проблемой, которая требует внимания со стороны закона. "В быстро меняющемся современном мире, где институт брака становится менее актуальным, растет необходимость в предоставлении правовой защиты участникам фактических семейных отношений. И хотя некоторые страны уже решили эту проблему, в других людям приходится бороться за свои права в суде", — заключила она.В начале сентября Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж. Предприниматель также был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними он не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, речь шла о недвижимости стоимостью 100 миллионов евро. Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Французское правосудие подозревает Дурова в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Вечером 28 августа основателя Telegram отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240809/durov-1965139972.html

https://ria.ru/20240905/durov-1970924634.html

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париж, франция, павел дуров, ирина болгар, telegram