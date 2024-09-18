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Песков назвал Армению близким партнером России - РИА Новости, 18.09.2024
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12:35 18.09.2024 (обновлено: 12:43 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/armeniya-1973364647.html
Песков назвал Армению близким партнером России
Песков назвал Армению близким партнером России - РИА Новости, 18.09.2024
Песков назвал Армению близким партнером России
Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:35
2024-09-18T12:43
россия
армения
москва
дмитрий песков
одкб
никол пашинян
ереван
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Безусловно, это наш близкий партнер", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться контакты Москвы и Еревана.Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией.В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.
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россия, армения, москва, дмитрий песков, одкб, никол пашинян, ереван
Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, ОДКБ, Никол Пашинян, Ереван
Песков назвал Армению близким партнером России

Песков: Россия будет продолжать контакты с Арменией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Безусловно, это наш близкий партнер", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться контакты Москвы и Еревана.
Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией.
В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.
Люди с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Премьер Армении заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ
Вчера, 11:53
 
РоссияАрменияМоскваДмитрий ПесковОДКБНикол ПашинянЕреван
 
 
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