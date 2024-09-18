https://ria.ru/20240918/armeniya-1973364647.html

Песков назвал Армению близким партнером России

Песков назвал Армению близким партнером России - РИА Новости, 18.09.2024

Песков назвал Армению близким партнером России

Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:35

2024-09-18T12:35

2024-09-18T12:43

россия

армения

москва

дмитрий песков

одкб

никол пашинян

ереван

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Безусловно, это наш близкий партнер", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться контакты Москвы и Еревана.Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией.В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.

https://ria.ru/20240918/odkb-1973354095.html

россия

армения

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ереван

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