"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский
Lidovky: в Киеве рассматривают отказ от возвращения территорий
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская газета Lidovky.
"Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — говорится в статье.
Как отмечается в материале, у Украины уже не осталось надежды на благоприятный исход конфликта с Россией. Нежелание Запада и дальше финансово обеспечивать Киев лишает ВСУ шансов на новое наступление. Украине, скорее всего, в любом случае придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами, предположили в издании.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
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