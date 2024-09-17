https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973091925.html

"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский

"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024

"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский

Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:12

2024-09-17T05:12

2024-09-17T05:12

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская газета Lidovky."Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — говорится в статье.Как отмечается в материале, у Украины уже не осталось надежды на благоприятный исход конфликта с Россией. Нежелание Запада и дальше финансово обеспечивать Киев лишает ВСУ шансов на новое наступление. Украине, скорее всего, в любом случае придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами, предположили в издании.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский