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"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973091925.html
"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский
"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024
"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский
Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:12
2024-09-17T05:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская газета Lidovky."Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — говорится в статье.Как отмечается в материале, у Украины уже не осталось надежды на благоприятный исход конфликта с Россией. Нежелание Запада и дальше финансово обеспечивать Киев лишает ВСУ шансов на новое наступление. Украине, скорее всего, в любом случае придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами, предположили в издании.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html
https://ria.ru/20240917/kiev-1973087754.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
"Самоубийство". Стало известно, в чем боится признаться Зеленский

Lidovky: в Киеве рассматривают отказ от возвращения территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично, пишет чешская газета Lidovky.
"Украинское политическое руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории. Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — говорится в статье.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
"Усугубить конфликт". В Британии испугались дерзкого шага против России
Вчера, 01:54
Как отмечается в материале, у Украины уже не осталось надежды на благоприятный исход конфликта с Россией. Нежелание Запада и дальше финансово обеспечивать Киев лишает ВСУ шансов на новое наступление. Украине, скорее всего, в любом случае придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами, предположили в издании.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Журналист CNN Фарид Закария - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Американский журналист приехал в Киев и ужаснулся
Вчера, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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