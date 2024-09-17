https://ria.ru/20240917/youtube-1973199048.html
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета - РИА Новости, 17.09.2024
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета
Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за разной пропускной способности сетей и недостаточной вычислительной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:37
2024-09-17T15:37
2024-09-17T15:37
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антон горелкин
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за разной пропускной способности сетей и недостаточной вычислительной мощностью серверов Google, а также различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Недавно задавался вопросом: почему отличается скорость работы YouTube в мобильных сетях у провайдеров кабельного интернета? После консультации с экспертами выяснилось, что это объясняется комбинацией сразу нескольких факторов: разной пропускной способностью сетей, недостаточной вычислительной мощностью серверов Google и различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга", - написал он в своем Telegram-канаде. Он отметил, что большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении, но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами, добавил депутат. "Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240909/youtube-1971693110.html
https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, антон горелкин, youtube, google, госдума рф, технологии
США, Антон Горелкин, YouTube, Google, Госдума РФ, Технологии
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета
В ГД назвали причины разной скорости YouTube у провайдеров кабельного интернета
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за разной пропускной способности сетей и недостаточной вычислительной мощностью серверов Google, а также различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Недавно задавался вопросом: почему отличается скорость работы YouTube в мобильных сетях у провайдеров кабельного интернета? После консультации с экспертами выяснилось, что это объясняется комбинацией сразу нескольких факторов: разной пропускной способностью сетей, недостаточной вычислительной мощностью серверов Google и различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга", - написал он в своем Telegram-канаде.
Он отметил, что большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении, но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США
не позволяют ей работать с российскими контрагентами, добавил депутат.
"Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", - заключил парламентарий.