https://ria.ru/20240917/youtube-1973199048.html

В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета

В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета - РИА Новости, 17.09.2024

В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях кабельного интернета

Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за разной пропускной способности сетей и недостаточной вычислительной... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:37

2024-09-17T15:37

2024-09-17T15:37

сша

антон горелкин

youtube

google

госдума рф

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за разной пропускной способности сетей и недостаточной вычислительной мощностью серверов Google, а также различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Недавно задавался вопросом: почему отличается скорость работы YouTube в мобильных сетях у провайдеров кабельного интернета? После консультации с экспертами выяснилось, что это объясняется комбинацией сразу нескольких факторов: разной пропускной способностью сетей, недостаточной вычислительной мощностью серверов Google и различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга", - написал он в своем Telegram-канаде. Он отметил, что большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении, но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами, добавил депутат. "Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240909/youtube-1971693110.html

https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, антон горелкин, youtube, google, госдума рф, технологии