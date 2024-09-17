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В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 17.09.2024
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09:55 17.09.2024 (обновлено: 13:43 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vertolet-1973110726.html
В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета
В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 17.09.2024
В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета
Спасатели обнаружили тела погибших пилота и двух пассажиров вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости в ЕДДС округа. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:55
2024-09-17T13:43
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела погибших пилота и двух пассажиров вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости в ЕДДС округа."Место падения обнаружили в том же районе, трое погибших — пилот и два пассажира, их тела обнаружили", — сообщил собеседник агентству.По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и два пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Место крушения вертолета спасатели обнаружили после обеда во вторник.Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240917/zimbabve-1973080288.html
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета

Все летевшие на борту разбившегося в Приамурье вертолета Robinson R66 погибли

© Фото : Амурские спасатели/TelegramПоиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024 года
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Амурские спасатели/Telegram
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024 года
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела погибших пилота и двух пассажиров вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости в ЕДДС округа.
"Место падения обнаружили в том же районе, трое погибших — пилот и два пассажира, их тела обнаружили", — сообщил собеседник агентству.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
Вчера, 00:03
По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и два пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Место крушения вертолета спасатели обнаружили после обеда во вторник.
Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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