https://ria.ru/20240917/vertolet-1973110726.html

В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета

В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 17.09.2024

В Приамурье нашли тела погибших при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тела погибших пилота и двух пассажиров вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости в ЕДДС округа. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:55

2024-09-17T09:55

2024-09-17T13:43

происшествия

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973110878_0:282:960:822_1920x0_80_0_0_b4b0ffc7a75f2a958e7e37502155be2e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела погибших пилота и двух пассажиров вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости в ЕДДС округа."Место падения обнаружили в том же районе, трое погибших — пилот и два пассажира, их тела обнаружили", — сообщил собеседник агентству.По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и два пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Место крушения вертолета спасатели обнаружили после обеда во вторник.Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240917/zimbabve-1973080288.html

https://ria.ru/20240917/samolet-1973110018.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область