В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66
В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson, перевозившего трех человек
© Фото : Амурские спасатели/TelegramПоиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности.
"Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.
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По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В ЕДДС округа РИА Новости пояснили, что местность, где пропал вертолет – болотистая. А срабатывание аварийного маяка означает, что произошла нештатная ситуация и экипаж подал сигнал и возможно совершил аварийную посадку.
Поиски вертолёта ведут две наземные группы золотодобывающей компании "ХЭРГУ" и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. Также спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности привлекли к поискам около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8.
Возбуждено уголовное дело "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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