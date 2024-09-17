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В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66 - РИА Новости, 17.09.2024
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09:30 17.09.2024 (обновлено: 12:28 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vertolet-1973108079.html
В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66
В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66 - РИА Новости, 17.09.2024
В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66
Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:30
2024-09-17T12:28
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности."Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В ЕДДС округа РИА Новости пояснили, что местность, где пропал вертолет – болотистая. А срабатывание аварийного маяка означает, что произошла нештатная ситуация и экипаж подал сигнал и возможно совершил аварийную посадку.Поиски вертолёта ведут две наземные группы золотодобывающей компании "ХЭРГУ" и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. Также спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности привлекли к поискам около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8.Возбуждено уголовное дело "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240915/ekipazh-1972797400.html
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66

В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson, перевозившего трех человек

© Фото : Амурские спасатели/TelegramПоиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Амурские спасатели/Telegram
Поиск вертолета Robinson R66, на борту которого находились три человека в Зейском районе Приамурья. 17 сентября 2024
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности.
"Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.
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По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В ЕДДС округа РИА Новости пояснили, что местность, где пропал вертолет – болотистая. А срабатывание аварийного маяка означает, что произошла нештатная ситуация и экипаж подал сигнал и возможно совершил аварийную посадку.
Поиски вертолёта ведут две наземные группы золотодобывающей компании "ХЭРГУ" и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. Также спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности привлекли к поискам около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8.
Возбуждено уголовное дело "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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