https://ria.ru/20240917/vertolet-1973108079.html

В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66

В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66 - РИА Новости, 17.09.2024

В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66

Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:30

2024-09-17T09:30

2024-09-17T12:28

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья обнаружено, сообщает Амурский центр гражданский защиты и пожарной безопасности."Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В ЕДДС округа РИА Новости пояснили, что местность, где пропал вертолет – болотистая. А срабатывание аварийного маяка означает, что произошла нештатная ситуация и экипаж подал сигнал и возможно совершил аварийную посадку.Поиски вертолёта ведут две наземные группы золотодобывающей компании "ХЭРГУ" и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. Также спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности привлекли к поискам около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8.Возбуждено уголовное дело "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240915/ekipazh-1972797400.html

https://ria.ru/20240915/samolet-1972775853.html

амурская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область