В США пообещали обсудить "мирный план" Зеленского в ООН
Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США хотят продвигать "мирный план" Зеленского
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США ознакомились с "мирным планом" Владимира Зеленского по урегулированию кризиса на Украине, убеждены, что он может "сработать", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке (на неделе высокого уровня – ред.)", – сказала она в ходе пресс-конференции, не раскрывая детали плана.
"Надеюсь, мы сможем добиться некоторого прогресса в этом направлении", – подчеркнула Томас-Гринфилд.
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него есть план "победы" Украины. Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны". Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.