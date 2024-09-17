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Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2024
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17:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973227145.html
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2024
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:43
2024-09-17T17:43
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента. Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. "Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямых норм конституции. В суд меня не допустили. Мои адвокаты повторно заявили ходатайство в Верховном суде, что меня необходимо доставить в суд, потому что я хочу участвовать в этом процессе лично…. Судьи написали письмо (генпрокурору Украины Андрею – ред.) Костину и (главе госбюро расследований Александру – ред.) Сухачеву с требованием доставить меня в суд 16 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда

Депутат Рады Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда

© Фото : Верховный суд УкраиныРезиденция Верховного суда Украины
Резиденция Верховного суда Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Верховный суд Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
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"Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямых норм конституции. В суд меня не допустили. Мои адвокаты повторно заявили ходатайство в Верховном суде, что меня необходимо доставить в суд, потому что я хочу участвовать в этом процессе лично…. Судьи написали письмо (генпрокурору Украины Андрею – ред.) Костину и (главе госбюро расследований Александру – ред.) Сухачеву с требованием доставить меня в суд 16 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
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