https://ria.ru/20240917/ukraina-1973227145.html

Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда

Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2024

Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:43

2024-09-17T17:43

2024-09-17T17:43

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента. Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. "Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямых норм конституции. В суд меня не допустили. Мои адвокаты повторно заявили ходатайство в Верховном суде, что меня необходимо доставить в суд, потому что я хочу участвовать в этом процессе лично…. Судьи написали письмо (генпрокурору Украины Андрею – ред.) Костину и (главе госбюро расследований Александру – ред.) Сухачеву с требованием доставить меня в суд 16 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html

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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины