https://ria.ru/20240917/ukraina-1973227145.html
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2024
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:43
2024-09-17T17:43
2024-09-17T17:43
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента. Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. "Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямых норм конституции. В суд меня не допустили. Мои адвокаты повторно заявили ходатайство в Верховном суде, что меня необходимо доставить в суд, потому что я хочу участвовать в этом процессе лично…. Судьи написали письмо (генпрокурору Украины Андрею – ред.) Костину и (главе госбюро расследований Александру – ред.) Сухачеву с требованием доставить меня в суд 16 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Депутата Рады не пустили на заседание Верховного суда
Депутат Рады Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что его не допустили на заседание Верховного суда страны по иску с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
"Вчера состоялось очередное заседание Верховного суда по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента, согласно прямых норм конституции. В суд меня не допустили. Мои адвокаты повторно заявили ходатайство в Верховном суде, что меня необходимо доставить в суд, потому что я хочу участвовать в этом процессе лично…. Судьи написали письмо (генпрокурору Украины Андрею – ред.) Костину и (главе госбюро расследований Александру – ред.) Сухачеву с требованием доставить меня в суд 16 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Срок полномочий Владимира Зеленского
истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.