ВС России поразили украинские объекты энергетики
ВС России поразили объекты энергетики, снабжающие предприятия ВПК на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке министерства о ходе специальной военной операции.
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Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материальных ресурсов, расположениям войск и техники ВСУ в 145 районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.
Как сообщило украинское Минэнерго, по данным на утро 17 сентября, из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.
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В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
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