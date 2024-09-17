https://ria.ru/20240917/udar-1973142320.html

ВС России поразили украинские объекты энергетики

ВС России поразили украинские объекты энергетики - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России поразили украинские объекты энергетики

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:18

2024-09-17T12:18

2024-09-17T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке министерства о ходе специальной военной операции.Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материальных ресурсов, расположениям войск и техники ВСУ в 145 районах.Средства ПВО за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.Как сообщило украинское Минэнерго, по данным на утро 17 сентября, из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

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https://ria.ru/20240913/ukraina-1972474879.html

https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина