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ВС России поразили украинские объекты энергетики - РИА Новости, 17.09.2024
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12:18 17.09.2024 (обновлено: 14:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/udar-1973142320.html
ВС России поразили украинские объекты энергетики
ВС России поразили украинские объекты энергетики - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России поразили украинские объекты энергетики
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:18
2024-09-17T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке министерства о ходе специальной военной операции.Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материальных ресурсов, расположениям войск и техники ВСУ в 145 районах.Средства ПВО за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.Как сообщило украинское Минэнерго, по данным на утро 17 сентября, из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России поразили украинские объекты энергетики

ВС России поразили объекты энергетики, снабжающие предприятия ВПК на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжающим предприятия военной промышленности, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке министерства о ходе специальной военной операции.
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Также нанесены удары по местам хранения вооружения, боеприпасов и материальных ресурсов, расположениям войск и техники ВСУ в 145 районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и американский реактивный снаряд HIMARS.
Как сообщило украинское Минэнерго, по данным на утро 17 сентября, из-за боевых действий и технических нарушений в стране полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии
13 сентября, 12:15
В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Последствия удара по Киевской ГЭС в Вышгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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