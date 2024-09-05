https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html

На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки

На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки - РИА Новости, 05.09.2024

На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки

Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:47

2024-09-05T12:47

2024-09-05T13:55

украина

юрий корольчук

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988747_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2363f827bba57c209122903168114897.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром противодействия дезинформации при СНБО. "По худшему сценарию <…> этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления", — говорится в публикации.Центр приводит прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. Согласно нему, такое развитие событий возможно при нескольких условиях: продолжение ударов по энергетической инфраструктуре; лишь частичное восстановление мощности энергосистемы; холодная зима; если не будут работать все энергоблоки украинских АЭС.По оптимистичному прогнозу, отключения света могут продолжаться до 12 часов в сутки. "Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватт в час, а потребляет более 13 гигаватт (прошлой зимой на пике спроса — около 18). Таким образом, разрыв между тем, что может производить система, и спросом в часы пик сохраняется на уровне 2,4 гигаватт. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает", — говорится в материале.В центре отметили, что заявленный Владимиром Зеленским дополнительный гигаватт мощности за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе, маловероятно, что получится их запустить до начала отопительного сезона."Бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии", — добавили в ведомстве. В июне Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.

https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html

https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, юрий корольчук, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире