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На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки - РИА Новости, 05.09.2024
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12:47 05.09.2024 (обновлено: 13:55 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки - РИА Новости, 05.09.2024
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки
Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:47
2024-09-05T13:55
украина
юрий корольчук
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром противодействия дезинформации при СНБО. "По худшему сценарию &lt;…&gt; этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления", — говорится в публикации.Центр приводит прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. Согласно нему, такое развитие событий возможно при нескольких условиях: продолжение ударов по энергетической инфраструктуре; лишь частичное восстановление мощности энергосистемы; холодная зима; если не будут работать все энергоблоки украинских АЭС.По оптимистичному прогнозу, отключения света могут продолжаться до 12 часов в сутки. "Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватт в час, а потребляет более 13 гигаватт (прошлой зимой на пике спроса — около 18). Таким образом, разрыв между тем, что может производить система, и спросом в часы пик сохраняется на уровне 2,4 гигаватт. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает", — говорится в материале.В центре отметили, что заявленный Владимиром Зеленским дополнительный гигаватт мощности за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе, маловероятно, что получится их запустить до начала отопительного сезона."Бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии", — добавили в ведомстве. В июне Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html
https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html
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украина, юрий корольчук, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Юрий Корольчук, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки

СНБО: украинцы зимой могут проводить без света до 20 часов в сутки

© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром противодействия дезинформации при СНБО.
"По худшему сценарию <…> этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления", — говорится в публикации.
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Центр приводит прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. Согласно нему, такое развитие событий возможно при нескольких условиях: продолжение ударов по энергетической инфраструктуре; лишь частичное восстановление мощности энергосистемы; холодная зима; если не будут работать все энергоблоки украинских АЭС.
По оптимистичному прогнозу, отключения света могут продолжаться до 12 часов в сутки.
"Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватт в час, а потребляет более 13 гигаватт (прошлой зимой на пике спроса — около 18). Таким образом, разрыв между тем, что может производить система, и спросом в часы пик сохраняется на уровне 2,4 гигаватт. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает", — говорится в материале.
В центре отметили, что заявленный Владимиром Зеленским дополнительный гигаватт мощности за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе, маловероятно, что получится их запустить до начала отопительного сезона.
"Бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии", — добавили в ведомстве.
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В июне Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
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