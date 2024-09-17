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Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев - РИА Новости, 17.09.2024
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств "Центральная Азия +... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:50
2024-09-17T11:50
2024-09-17T11:50
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АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств "Центральная Азия + Германия" в Астане. "Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - приводит слова Токаева пресс-служба президента республики, сообщение опубликовано в ее Telegram-канале. Кроме того, президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.
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экономика, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, цены на нефть, берлин (город), в мире
Экономика, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Цены на нефть, Берлин (город), В мире
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев
Токаев объявил о готовности Казахстана к экспорту нефти на немецкий рынок