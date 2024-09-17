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Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев - РИА Новости, 17.09.2024
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11:50 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/tokaev-1973131405.html
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев - РИА Новости, 17.09.2024
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств "Центральная Азия +... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:50
2024-09-17T11:50
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АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств "Центральная Азия + Германия" в Астане. "Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - приводит слова Токаева пресс-служба президента республики, сообщение опубликовано в ее Telegram-канале. Кроме того, президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.
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экономика, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, цены на нефть, берлин (город), в мире
Экономика, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Цены на нефть, Берлин (город), В мире
Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил Токаев

Токаев объявил о готовности Казахстана к экспорту нефти на немецкий рынок

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств "Центральная Азия + Германия" в Астане.
"Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - приводит слова Токаева пресс-служба президента республики, сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.
Кроме того, президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
16 сентября, 23:28
 
ЭкономикаКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевЦены на нефтьБерлин (город)В мире
 
 
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