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Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России - РИА Новости, 17.09.2024
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18:35 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/telegram-1973245413.html
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России - РИА Новости, 17.09.2024
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:35
2024-09-17T18:35
технологии
франция
россия
павел дуров
владимир зыков
telegram
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. В качестве экономической деятельности зарегистрированного ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди дополнительных видов деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее, в конце августа, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте". Позже европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Через несколько дней ФНС России приостановила операции по счетам Перекопского в нескольких банках.
https://ria.ru/20240915/messendzhery-1972786269.html
https://ria.ru/20240913/peterburg-1972501774.html
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технологии, франция, россия, павел дуров, владимир зыков, telegram, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Франция, Россия, Павел Дуров, Владимир Зыков, Telegram, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Вице-президент Telegram Илья Перекопский зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВице-президент Telegram Илья Перекопский
Вице-президент Telegram Илья Перекопский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-президент Telegram Илья Перекопский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ.
В качестве экономической деятельности зарегистрированного ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
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Среди дополнительных видов деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Ранее, в конце августа, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте".
Позже европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Через несколько дней ФНС России приостановила операции по счетам Перекопского в нескольких банках.
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ТехнологииФранцияРоссияПавел ДуровВладимир ЗыковTelegramФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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