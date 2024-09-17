https://ria.ru/20240917/telegram-1973245413.html

Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России - РИА Новости, 17.09.2024

Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:35

2024-09-17T18:35

2024-09-17T18:35

технологии

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павел дуров

владимир зыков

telegram

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. В качестве экономической деятельности зарегистрированного ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди дополнительных видов деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее, в конце августа, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте". Позже европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Через несколько дней ФНС России приостановила операции по счетам Перекопского в нескольких банках.

https://ria.ru/20240915/messendzhery-1972786269.html

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технологии, франция, россия, павел дуров, владимир зыков, telegram, федеральная налоговая служба (фнс россии)