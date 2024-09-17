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Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой" - РИА Новости, 18.09.2024
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19:58 17.09.2024 (обновлено: 00:27 18.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой" - РИА Новости, 18.09.2024
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T19:58
2024-09-18T00:27
россия
киев
украина
владимир путин
йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. "Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - сказано в статье. "Он (Путин - ред.) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", - цитирует издание Столтенберга. Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html
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россия, киев, украина, владимир путин, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, в мире, сво
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, СВО
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"

Генсек НАТО не посчитал переходом красных линий удары ВСУ вглубь России

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.
"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - сказано в статье.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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"Он (Путин - ред.) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", - цитирует издание Столтенберга.
Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В НАТО предупредили о последствиях за сбитые российские ракеты над Украиной
2 сентября, 19:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОВ миреСВО
 
 
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