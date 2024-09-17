https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"

Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой" - РИА Новости, 18.09.2024

Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-17T19:58

2024-09-17T19:58

2024-09-18T00:27

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. "Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - сказано в статье. "Он (Путин - ред.) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", - цитирует издание Столтенберга. Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240916/udary-1973067016.html

https://ria.ru/20240902/nato-1970084315.html

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россия, киев, украина, владимир путин, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, в мире, сво