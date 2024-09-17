Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Тегеран - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 17.09.2024 (обновлено: 19:17 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/shoygu-1973246390.html
Шойгу прибыл в Тегеран
Шойгу прибыл в Тегеран - РИА Новости, 17.09.2024
Шойгу прибыл в Тегеран
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана, сообщила во вторник иранская государственная телерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:35
2024-09-17T19:17
тегеран (город)
иран
в мире
россия
сергей шойгу
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973247198_50:0:879:466_1920x0_80_0_0_b046fc688f201387bc1330bb162f9132.jpg
ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана, сообщила во вторник иранская государственная телерадиокомпания IRIB.О визите РИА Новости сообщили и в дипломатических кругах в Тегеране. В иранской столице запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом.Телеканал IRIB распространил кадры встречи Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны. О визите сообщило, кроме того, официальное иранское информагентство ИРНА, публикуя фотографии со встречи. Видеокадры визита также публикует телеканал RT.
https://ria.ru/20240914/rezidentsiya-1972714448.html
тегеран (город)
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973247198_150:0:770:465_1920x0_80_0_0_f47de137fdd0aad6d7b85f15cf500d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), иран, в мире, россия, сергей шойгу, масуд пезешкиан
Тегеран (город), Иран, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан
Шойгу прибыл в Тегеран

IRIB: Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана

© RTСекретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Иран
Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Иран - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© RT
Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана, сообщила во вторник иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
О визите РИА Новости сообщили и в дипломатических кругах в Тегеране. В иранской столице запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом.
Телеканал IRIB распространил кадры встречи Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны. О визите сообщило, кроме того, официальное иранское информагентство ИРНА, публикуя фотографии со встречи. Видеокадры визита также публикует телеканал RT.
Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин
14 сентября, 16:43
 
Тегеран (город)ИранВ миреРоссияСергей ШойгуМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала