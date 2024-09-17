https://ria.ru/20240917/shoygu-1973246390.html
Шойгу прибыл в Тегеран
Шойгу прибыл в Тегеран - РИА Новости, 17.09.2024
Шойгу прибыл в Тегеран
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана, сообщила во вторник иранская государственная телерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:35
2024-09-17T18:35
2024-09-17T19:17
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ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирана, сообщила во вторник иранская государственная телерадиокомпания IRIB.О визите РИА Новости сообщили и в дипломатических кругах в Тегеране. В иранской столице запланированы переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом.Телеканал IRIB распространил кадры встречи Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны. О визите сообщило, кроме того, официальное иранское информагентство ИРНА, публикуя фотографии со встречи. Видеокадры визита также публикует телеканал RT.
https://ria.ru/20240914/rezidentsiya-1972714448.html
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тегеран (город), иран, в мире, россия, сергей шойгу, масуд пезешкиан
Тегеран (город), Иран, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан