https://ria.ru/20240917/shkola-1973134230.html

В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка

В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка - РИА Новости, 17.09.2024

В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка

Тринадцатилетняя ученица оказалась в больнице с сотрясением мозга после падения штукатурки с потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:51

2024-09-17T11:51

2024-09-17T13:44

происшествия

волгоградская область

нападение ученика на школу в челябинске

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица оказалась в больнице с сотрясением мозга после падения штукатурки с потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, во вторник утром на перемене в коридоре школы в Суровикино на голову 13-летней девочке упала часть штукатурки с потолка. "В результате несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечения безопасности образовательного процесса и состоянию здания учебного заведения.Как сообщили РИА Новости в администрации региона, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее обследуют медики. По словам собеседника агентства, у ребенка предварительно диагностирован ушиб мягких тканей.По информации властей, школа, где произошло ЧП, построена в 1951 году, здесь регулярно проводили ремонт. По данным администрации области, причиной падения штукатуры с потолка могло стать отслоение покрытия, которое обновляется ежегодно, сам потолок не поврежден. По словам собеседника агентства, комитет образования области начал проверку, в школе будет проведен частичный ремонт потолка в ближайшие выходные, а во время осенних каникул он будет полностью обновлен.

https://ria.ru/20240327/gaz-1936247494.html

https://ria.ru/20240424/shkola-1942053426.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, нападение ученика на школу в челябинске, волгоград