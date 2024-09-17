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В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка - РИА Новости, 17.09.2024
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11:51 17.09.2024 (обновлено: 13:44 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/shkola-1973134230.html
В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка
В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка - РИА Новости, 17.09.2024
В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка
Тринадцатилетняя ученица оказалась в больнице с сотрясением мозга после падения штукатурки с потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:51
2024-09-17T13:44
происшествия
волгоградская область
нападение ученика на школу в челябинске
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица оказалась в больнице с сотрясением мозга после падения штукатурки с потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, во вторник утром на перемене в коридоре школы в Суровикино на голову 13-летней девочке упала часть штукатурки с потолка. "В результате несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечения безопасности образовательного процесса и состоянию здания учебного заведения.Как сообщили РИА Новости в администрации региона, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее обследуют медики. По словам собеседника агентства, у ребенка предварительно диагностирован ушиб мягких тканей.По информации властей, школа, где произошло ЧП, построена в 1951 году, здесь регулярно проводили ремонт. По данным администрации области, причиной падения штукатуры с потолка могло стать отслоение покрытия, которое обновляется ежегодно, сам потолок не поврежден. По словам собеседника агентства, комитет образования области начал проверку, в школе будет проведен частичный ремонт потолка в ближайшие выходные, а во время осенних каникул он будет полностью обновлен.
https://ria.ru/20240327/gaz-1936247494.html
https://ria.ru/20240424/shkola-1942053426.html
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происшествия, волгоградская область, нападение ученика на школу в челябинске, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Нападение ученика на школу в Челябинске, Волгоград
В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка

Под Волгоградом ученицу госпитализировали после падения штукатурки в школе

© Фото : Прокуратура Волгоградской области/TelegramC потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области упала штукатурка. 17 сентября 2024
C потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области упала штукатурка. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Прокуратура Волгоградской области/Telegram
C потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области упала штукатурка. 17 сентября 2024
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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица оказалась в больнице с сотрясением мозга после падения штукатурки с потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, во вторник утром на перемене в коридоре школы в Суровикино на голову 13-летней девочке упала часть штукатурки с потолка.
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"В результате несовершеннолетняя госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечения безопасности образовательного процесса и состоянию здания учебного заведения.
Как сообщили РИА Новости в администрации региона, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее обследуют медики. По словам собеседника агентства, у ребенка предварительно диагностирован ушиб мягких тканей.
По информации властей, школа, где произошло ЧП, построена в 1951 году, здесь регулярно проводили ремонт. По данным администрации области, причиной падения штукатуры с потолка могло стать отслоение покрытия, которое обновляется ежегодно, сам потолок не поврежден. По словам собеседника агентства, комитет образования области начал проверку, в школе будет проведен частичный ремонт потолка в ближайшие выходные, а во время осенних каникул он будет полностью обновлен.
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