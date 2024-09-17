https://ria.ru/20240917/robinson--1973093464.html
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т - РИА Новости, 17.09.2024
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т
На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:57
2024-09-17T05:57
2024-09-17T06:11
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
амурская область
зейский район
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Главк МЧС Амурской области сообщал, что Вертолёт Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, судно совершало незарегистрированный перелет. По информации главного инженера золотодобывающей компании "ХЭРГУ", поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восемь человек, две единицы техники. По состоянию на 8.00 (02.00 мск) 17 сентября поиски положительного результата не принесли, они продолжаются."На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа", - говорится в сообщении.В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности также сообщил о привлечении техники к поискам вертолета. "Сегодня к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета Робинсон в Зейском округе, присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html
амурская область
зейский район
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), амурская область, зейский район, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Амурская область, Зейский район, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета Robinson R66 вылетел Ми-8Т