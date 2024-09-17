https://ria.ru/20240917/robinson--1973093464.html

На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т

На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т - РИА Новости, 17.09.2024

На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т

На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:57

2024-09-17T05:57

2024-09-17T06:11

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

амурская область

зейский район

зея (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138952/97/1389529747_0:254:2294:1545_1920x0_80_0_0_5ab1627ecfb12bca1cd4dd7f72fe7eb1.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Главк МЧС Амурской области сообщал, что Вертолёт Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, судно совершало незарегистрированный перелет. По информации главного инженера золотодобывающей компании "ХЭРГУ", поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восемь человек, две единицы техники. По состоянию на 8.00 (02.00 мск) 17 сентября поиски положительного результата не принесли, они продолжаются."На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа", - говорится в сообщении.В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности также сообщил о привлечении техники к поискам вертолета. "Сегодня к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета Робинсон в Зейском округе, присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html

амурская область

зейский район

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), амурская область, зейский район, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш