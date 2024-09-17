Рейтинг@Mail.ru
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 17.09.2024 (обновлено: 06:11 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/robinson--1973093464.html
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т - РИА Новости, 17.09.2024
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т
На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:57
2024-09-17T06:11
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
амурская область
зейский район
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138952/97/1389529747_0:254:2294:1545_1920x0_80_0_0_5ab1627ecfb12bca1cd4dd7f72fe7eb1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Главк МЧС Амурской области сообщал, что Вертолёт Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, судно совершало незарегистрированный перелет. По информации главного инженера золотодобывающей компании "ХЭРГУ", поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восемь человек, две единицы техники. По состоянию на 8.00 (02.00 мск) 17 сентября поиски положительного результата не принесли, они продолжаются."На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа", - говорится в сообщении.В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности также сообщил о привлечении техники к поискам вертолета. "Сегодня к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета Робинсон в Зейском округе, присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html
амурская область
зейский район
зея (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138952/97/1389529747_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_69213829df458fde34ffbaa18a77a30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), амурская область, зейский район, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Амурская область, Зейский район, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На поиски пропавшего в Приамурье вертолета вылетел Ми-8Т

На поиски пропавшего в Приамурье вертолета Robinson R66 вылетел Ми-8Т

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВертолет Robinson R66
Вертолет Robinson R66 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вертолет Robinson R66. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На поиски вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье с тремя людьми на борту, вылетел вертолет Ми-8Т, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Главк МЧС Амурской области сообщал, что Вертолёт Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, судно совершало незарегистрированный перелет. По информации главного инженера золотодобывающей компании "ХЭРГУ", поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восемь человек, две единицы техники. По состоянию на 8.00 (02.00 мск) 17 сентября поиски положительного результата не принесли, они продолжаются.
"На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа", - говорится в сообщении.
В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности также сообщил о привлечении техники к поискам вертолета. "Сегодня к группе, которая вылетела на поиски пропавшего вертолета Робинсон в Зейском округе, присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8", - говорится в сообщении.
Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение
1 сентября, 10:34
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Амурская областьЗейский районЗея (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала