https://ria.ru/20240917/putin-1973148422.html

Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР

Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР - РИА Новости, 17.09.2024

Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР

У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:32

2024-09-17T12:32

2024-09-17T12:32

россия

владимир путин

цой сон хи

дмитрий песков

кндр (северная корея)

мид кндр

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Насчет визита надо обращаться в министерство иностранных дел. С Путиным на этой неделе никаких контактов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли на этой неделе встреча главы МИД КНДР Цой Сон Хи с ее российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее посольство России в Пхеньяне сообщило, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург с визитом, 18-20 сентября она примет участие в Евразийском женском форуме. Последний раз глава МИД КНДР посещала Россию в середине января этого года, тогда в Москве она встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщили, что на этой неделе президент, помимо запланированных совещаний, обратится к участникам Евразийского женского форума. -0-

https://ria.ru/20240917/soveschanie-1973146139.html

россия

кндр (северная корея)

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