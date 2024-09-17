https://ria.ru/20240917/putin-1973148422.html
Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР
Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР - РИА Новости, 17.09.2024
Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР
У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:32
2024-09-17T12:32
2024-09-17T12:32
россия
владимир путин
цой сон хи
дмитрий песков
кндр (северная корея)
мид кндр
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на этой неделе не запланированы контакты с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Насчет визита надо обращаться в министерство иностранных дел. С Путиным на этой неделе никаких контактов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли на этой неделе встреча главы МИД КНДР Цой Сон Хи с ее российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее посольство России в Пхеньяне сообщило, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург с визитом, 18-20 сентября она примет участие в Евразийском женском форуме. Последний раз глава МИД КНДР посещала Россию в середине января этого года, тогда в Москве она встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщили, что на этой неделе президент, помимо запланированных совещаний, обратится к участникам Евразийского женского форума. -0-
https://ria.ru/20240917/soveschanie-1973146139.html
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кндр (северная корея)
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россия, владимир путин, цой сон хи, дмитрий песков, кндр (северная корея), мид кндр
Россия, Владимир Путин, Цой Сон Хи, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), МИД КНДР
Путин не планирует проводить встречу с главой МИД КНДР
Песков: у Путина на этой неделе нет контактов с главой МИД КНДР Цой Сон Хи