https://ria.ru/20240917/priznanie-1973246614.html
Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве
Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве - РИА Новости, 17.09.2024
Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве
Задержанный за убийство в Петербурге квир-активист Александр Синько написал чистосердечное признание в убийстве своего знакомого Виталия Йоффе, в котором... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:38
2024-09-17T18:38
2024-09-17T18:56
происшествия
санкт-петербург
калининский район
выборг
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Задержанный за убийство в Петербурге квир-активист Александр Синько написал чистосердечное признание в убийстве своего знакомого Виталия Йоффе, в котором указал, что нанес не менее 20 ударов ножом после изнасилования, следует из показаний, предоставленных РИА Новости источником в силовых структурах региона. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу сообщили, что следователь работает на месте убийства в квартире мужчины, тело которого со множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Калининском районе. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, на адрес указал молодой человек, который сам пришел в отдел полиции в Выборге Ленинградской области и признался в содеянном. "Я стал говорить Виталию, чтобы он выпустил меня, но он отказал, после этого я взял нож в правую руку лезвием вниз и стал наносить колющие удары в область головы и шеи, а также живота", - говорится в показаниях задержанного. Также из них следует, что с Виталием фигурант познакомился в 2023 году во время одной из политических акций и они общалась как знакомые. Пятнадцатого сентября Александр решил съехать из своей съемной квартиры и Йоффе предложил пожить у него. На следующий день они пили водку, после чего произошло изнасилование. Из показаний следует, что хозяин квартиры угрожал своему гостю и говорил, что он сильнее. В показаниях молодой человек также указывает, что имел бисексуальную ориентацию. Из его социальных сетей следует, что он позиционировал себя как квир-активист.
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Признание Александра Синько в убийстве Виталия Йоффе
Именующий себя "квир-активистом" Александр Синько признался в убийствев Петербурге другого активиста, но политического, Виталия Йоффе.
Как следует из показаний, предоставленных РИА Новости источником в силовых структурах региона, Йоффе изнасиловал Синько, после чего тот нанес обидчику не менее 20 ударов ножом.
2024-09-17T18:38
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, выборг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Выборг, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве
В Петербурге квир-активист Синько признался в жестоком убийстве своего знакомого