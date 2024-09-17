https://ria.ru/20240917/priznanie-1973246614.html

Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве

Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве - РИА Новости, 17.09.2024

Задержанный в Петербурге квир-активист признался в жестоком убийстве

Задержанный за убийство в Петербурге квир-активист Александр Синько написал чистосердечное признание в убийстве своего знакомого Виталия Йоффе, в котором... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:38

2024-09-17T18:38

2024-09-17T18:56

происшествия

санкт-петербург

калининский район

выборг

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Задержанный за убийство в Петербурге квир-активист Александр Синько написал чистосердечное признание в убийстве своего знакомого Виталия Йоффе, в котором указал, что нанес не менее 20 ударов ножом после изнасилования, следует из показаний, предоставленных РИА Новости источником в силовых структурах региона. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу сообщили, что следователь работает на месте убийства в квартире мужчины, тело которого со множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Калининском районе. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, на адрес указал молодой человек, который сам пришел в отдел полиции в Выборге Ленинградской области и признался в содеянном. "Я стал говорить Виталию, чтобы он выпустил меня, но он отказал, после этого я взял нож в правую руку лезвием вниз и стал наносить колющие удары в область головы и шеи, а также живота", - говорится в показаниях задержанного. Также из них следует, что с Виталием фигурант познакомился в 2023 году во время одной из политических акций и они общалась как знакомые. Пятнадцатого сентября Александр решил съехать из своей съемной квартиры и Йоффе предложил пожить у него. На следующий день они пили водку, после чего произошло изнасилование. Из показаний следует, что хозяин квартиры угрожал своему гостю и говорил, что он сильнее. В показаниях молодой человек также указывает, что имел бисексуальную ориентацию. Из его социальных сетей следует, что он позиционировал себя как квир-активист.

https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html

санкт-петербург

калининский район

выборг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание Александра Синько в убийстве Виталия Йоффе Именующий себя "квир-активистом" Александр Синько признался в убийствев Петербурге другого активиста, но политического, Виталия Йоффе. Как следует из показаний, предоставленных РИА Новости источником в силовых структурах региона, Йоффе изнасиловал Синько, после чего тот нанес обидчику не менее 20 ударов ножом. 2024-09-17T18:38 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, калининский район, выборг, следственный комитет россии (ск рф)