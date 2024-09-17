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Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут - РИА Новости, 17.09.2024
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18:20 17.09.2024 (обновлено: 20:04 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peterburg-1973243761.html
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут - РИА Новости, 17.09.2024
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут
Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма родился за десять минут, сообщил городской роддом № 10. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:20
2024-09-17T20:04
общество
санкт-петербург
красносельский район
александр федоров (следственный комитет)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма родился за десять минут, сообщил городской роддом № 10. &quot;Петербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз. &lt;...&gt; Настоящий богатырь родился у многодетной мамы Александры: 4710 грамм и 58 сантиметров, Олег появился на свет спустя десять минут после того, как женщина поступила в роддом&quot;, — информирует родильный дом в своем Telegram-канале.Как отмечается, детям в семье Федоровых от одного года до 19 лет. Старшие сыновья учатся в вузе и колледже, младшие дети — школьники и детсадовцы. В планах семьи — переезд из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе Санкт-Петербурга в частный дом.Многодетная мать, которой 36 лет, сейчас не работает, занимается воспитанием детей. Женщина мечтает выучиться на акушерку, рассказали в роддоме. "Дети — это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха. Конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь", — сказала Александра Федорова, слова которой приводятся в сообщении.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, красносельский район, александр федоров (следственный комитет)
Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Александр Федоров (Следственный Комитет)
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут

Многодетная мать из Петербурга Александра Федорова родила двенадцатого ребенка

© Фото : Роддом 10 СПб/TelegramПетербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз
Петербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Роддом 10 СПб/Telegram
Петербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма родился за десять минут, сообщил городской роддом № 10.
«

"Петербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз. <...> Настоящий богатырь родился у многодетной мамы Александры: 4710 грамм и 58 сантиметров, Олег появился на свет спустя десять минут после того, как женщина поступила в роддом", — информирует родильный дом в своем Telegram-канале.

Как отмечается, детям в семье Федоровых от одного года до 19 лет. Старшие сыновья учатся в вузе и колледже, младшие дети — школьники и детсадовцы. В планах семьи — переезд из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе Санкт-Петербурга в частный дом.
Многодетная мать, которой 36 лет, сейчас не работает, занимается воспитанием детей. Женщина мечтает выучиться на акушерку, рассказали в роддоме.
"Дети — это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха. Конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь", — сказала Александра Федорова, слова которой приводятся в сообщении.
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