https://ria.ru/20240917/peterburg-1973243761.html
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут - РИА Новости, 17.09.2024
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут
Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма родился за десять минут, сообщил городской роддом № 10. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:20
2024-09-17T18:20
2024-09-17T20:04
общество
санкт-петербург
красносельский район
александр федоров (следственный комитет)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма родился за десять минут, сообщил городской роддом № 10. "Петербурженка Александра Федорова стала мамой в 12-й раз. <...> Настоящий богатырь родился у многодетной мамы Александры: 4710 грамм и 58 сантиметров, Олег появился на свет спустя десять минут после того, как женщина поступила в роддом", — информирует родильный дом в своем Telegram-канале.Как отмечается, детям в семье Федоровых от одного года до 19 лет. Старшие сыновья учатся в вузе и колледже, младшие дети — школьники и детсадовцы. В планах семьи — переезд из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе Санкт-Петербурга в частный дом.Многодетная мать, которой 36 лет, сейчас не работает, занимается воспитанием детей. Женщина мечтает выучиться на акушерку, рассказали в роддоме. "Дети — это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха. Конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь", — сказала Александра Федорова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240321/semya-1934784207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, красносельский район, александр федоров (следственный комитет)
Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Александр Федоров (Следственный Комитет)
Жительница Петербурга родила двенадцатого ребенка за десять минут
Многодетная мать из Петербурга Александра Федорова родила двенадцатого ребенка