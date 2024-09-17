https://ria.ru/20240917/obama-1973218007.html

Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ

Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ

Бывший президент США Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за вице-президента США и кандидата от... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:55

2024-09-17T16:55

2024-09-17T16:55

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалу Харрис, сообщает портал Axios. "Бывший президент Обама сегодня обращается к соцсети TikTok в поисках избирателей, которые еще не зарегистрированы, чтобы они проголосовали за вице-президента Харрис", - говорится в сообщении портала.Как отмечает портал, демократы хотят использовать свое преимущество среди молодых американцев, а продвижение Обамы в TikTok является частью более широких усилий демократов по использованию Национального дня регистрации избирателей, чтобы привлечь около 30 миллионов потенциальных избирателей с помощью нетрадиционных средств. Портал отмечает, что кампания Харрис, как и предыдущая кампания Байдена, пыталась стратегически задействовать Обаму, используя его для сбора средств от богатых спонсоров и партийных активистов с небольшими доходами. Ранее также сообщалось, что Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения. В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.

https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html

https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, барак обама, камала харрис, tiktok, выборы президента сша — 2024