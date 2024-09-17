https://ria.ru/20240917/obama-1973218007.html
Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ
Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ
Бывший президент США Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за вице-президента США и кандидата от... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:55
2024-09-17T16:55
2024-09-17T16:55
в мире
технологии
сша
барак обама
камала харрис
tiktok
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_0:21:4664:2645_1920x0_80_0_0_412b0cf865d44cf3e072c05299124a51.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалу Харрис, сообщает портал Axios. "Бывший президент Обама сегодня обращается к соцсети TikTok в поисках избирателей, которые еще не зарегистрированы, чтобы они проголосовали за вице-президента Харрис", - говорится в сообщении портала.Как отмечает портал, демократы хотят использовать свое преимущество среди молодых американцев, а продвижение Обамы в TikTok является частью более широких усилий демократов по использованию Национального дня регистрации избирателей, чтобы привлечь около 30 миллионов потенциальных избирателей с помощью нетрадиционных средств. Портал отмечает, что кампания Харрис, как и предыдущая кампания Байдена, пыталась стратегически задействовать Обаму, используя его для сбора средств от богатых спонсоров и партийных активистов с небольшими доходами. Ранее также сообщалось, что Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения. В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.
https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html
https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_88:0:4664:3432_1920x0_80_0_0_398c58d023e10fa501810130b0a17b54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, барак обама, камала харрис, tiktok, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Барак Обама, Камала Харрис, TikTok, Выборы президента США — 2024
Обама в TikTok ищет избирателей для Харрис, пишут СМИ
Axios: Обама ищет в TikTok способных проголосовать за Харрис молодых избирателей
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Бывший президент США Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok, способных проголосовать за вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камалу Харрис, сообщает портал Axios
.
«
"Бывший президент Обама сегодня обращается к соцсети TikTok в поисках избирателей, которые еще не зарегистрированы, чтобы они проголосовали за вице-президента Харрис", - говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал, демократы хотят использовать свое преимущество среди молодых американцев, а продвижение Обамы в TikTok является частью более широких усилий демократов по использованию Национального дня регистрации избирателей, чтобы привлечь около 30 миллионов потенциальных избирателей с помощью нетрадиционных средств.
Портал отмечает, что кампания Харрис, как и предыдущая кампания Байдена, пыталась стратегически задействовать Обаму, используя его для сбора средств от богатых спонсоров и партийных активистов с небольшими доходами.
Ранее также сообщалось, что Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения.
В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.