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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/nikolaev-1973292910.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:16
2024-09-17T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
николаев (украина)
днепропетровская область
страна.ua
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Ранее во вторник украинский телеканал "24 Канал" сообщил о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
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украина
николаев (украина)
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в мире, жкх, украина, николаев (украина), днепропетровская область, страна.ua, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Николаев (Украина), Днепропетровская область, Страна.ua, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Страна.ua: в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее во вторник украинский телеканал "24 Канал" сообщил о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаНиколаев (Украина)Днепропетровская областьСтрана.uaЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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