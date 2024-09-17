https://ria.ru/20240917/nikolaev-1973292910.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:16
2024-09-17T23:16
2024-09-17T23:16
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в мире
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николаев (украина)
днепропетровская область
страна.ua
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Ранее во вторник украинский телеканал "24 Канал" сообщил о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Страна.ua: в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги