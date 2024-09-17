https://ria.ru/20240917/nikolaev-1973292910.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 17.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:16

2024-09-17T23:16

2024-09-17T23:16

специальная военная операция на украине

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украина

николаев (украина)

днепропетровская область

страна.ua

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Ранее во вторник украинский телеканал "24 Канал" сообщил о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаев (украина)

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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