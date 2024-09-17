https://ria.ru/20240917/nato-1973232028.html
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября - РИА Новости, 17.09.2024
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября, говорится в распространенном заявлении пресс-службы военного... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:55
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября, говорится в распространенном заявлении пресс-службы военного блока."Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 и 18 октября 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - указывается в сообщении.Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг 1 октября завершит свою работу на этом посту и передаст управление блоком Марку Рютте.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября
Альянс: заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября в Брюсселе