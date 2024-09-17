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Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября - РИА Новости, 17.09.2024
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17:45 17.09.2024 (обновлено: 17:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/nato-1973232028.html
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября - РИА Новости, 17.09.2024
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября, говорится в распространенном заявлении пресс-службы военного... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:55
в мире
нато
брюссель
йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября, говорится в распространенном заявлении пресс-службы военного блока."Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 и 18 октября 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - указывается в сообщении.Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг 1 октября завершит свою работу на этом посту и передаст управление блоком Марку Рютте.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
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в мире, нато, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября

Альянс: заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 17-18 октября в Брюсселе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО проведут заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 17 и 18 октября, говорится в распространенном заявлении пресс-службы военного блока.
«
"Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 и 18 октября 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - указывается в сообщении.
Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг 1 октября завершит свою работу на этом посту и передаст управление блоком Марку Рютте.
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В миреНАТОБрюссельЙенс СтолтенбергМарк Рютте
 
 
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