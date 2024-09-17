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Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске - РИА Новости, 17.09.2024
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12:01 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html
Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске
Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске - РИА Новости, 17.09.2024
Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске
Союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:01
2024-09-17T12:01
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух стран, заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Безусловным приоритетом является укрепление взаимодействия с Российской Федерацией. Тесные союзнические отношения позволяют нивелировать эффект от незаконных санкций и успешно противостоять попытке обрушить экономики двух стран", - сказал Сергеенко во время открытия сессии нижней палаты парламента во вторник в Минске. По его словам, депутатам необходимо шире задействовать потенциал Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, прежде всего, с целью решения задач по созданию единого энергетического рынка и информационного пространства Союзного государства. Сергеенко заметил, что ближайшей возможностью обсудить совместную стратегию двух государств станет заседание совета Парламентского Собрания, которое пройдет вскоре в Могилеве. "Будет проведен правительственный час на тему согласованной политики в области здравоохранения. В целом совету и комиссиям Парламентского Собрания необходимо уделять больше внимания работе с реальными проблемами граждан", - добавил он. Сергеенко пояснил, что в программу включены обсуждения по вопросам доступа к льготным социальным программам двух государств, в том числе в сферах образования, занятости, цифровизации и других. Парламентарий подчеркнул, что президентом Белоруссии Александром Лукашенко поставлена задача активизировать работу в области внешней политики. "Все наши международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты, тем более что большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Мы развиваем стратегические отношения с коллегами из России и Китая, выстраиваем диалог с парламентами Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и других государств", - сказал он. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перед депутатами стоит задача сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html
https://ria.ru/20240916/lukashenko-1972993412.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко
Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске

Сергеенко: близкие отношения с РФ нивелируют эффект от западных санкций

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух стран, заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко.
"Безусловным приоритетом является укрепление взаимодействия с Российской Федерацией. Тесные союзнические отношения позволяют нивелировать эффект от незаконных санкций и успешно противостоять попытке обрушить экономики двух стран", - сказал Сергеенко во время открытия сессии нижней палаты парламента во вторник в Минске.
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По его словам, депутатам необходимо шире задействовать потенциал Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, прежде всего, с целью решения задач по созданию единого энергетического рынка и информационного пространства Союзного государства.
Сергеенко заметил, что ближайшей возможностью обсудить совместную стратегию двух государств станет заседание совета Парламентского Собрания, которое пройдет вскоре в Могилеве.
"Будет проведен правительственный час на тему согласованной политики в области здравоохранения. В целом совету и комиссиям Парламентского Собрания необходимо уделять больше внимания работе с реальными проблемами граждан", - добавил он.
Сергеенко пояснил, что в программу включены обсуждения по вопросам доступа к льготным социальным программам двух государств, в том числе в сферах образования, занятости, цифровизации и других.
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Парламентарий подчеркнул, что президентом Белоруссии Александром Лукашенко поставлена задача активизировать работу в области внешней политики.
"Все наши международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты, тем более что большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Мы развиваем стратегические отношения с коллегами из России и Китая, выстраиваем диалог с парламентами Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и других государств", - сказал он.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перед депутатами стоит задача сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера.
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