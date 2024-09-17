https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html

Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске

Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске - РИА Новости, 17.09.2024

Отношения с Россией помогают противостоять санкциям, заявили в Минске

Союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:01

2024-09-17T12:01

2024-09-17T12:01

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух стран, заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Безусловным приоритетом является укрепление взаимодействия с Российской Федерацией. Тесные союзнические отношения позволяют нивелировать эффект от незаконных санкций и успешно противостоять попытке обрушить экономики двух стран", - сказал Сергеенко во время открытия сессии нижней палаты парламента во вторник в Минске. По его словам, депутатам необходимо шире задействовать потенциал Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, прежде всего, с целью решения задач по созданию единого энергетического рынка и информационного пространства Союзного государства. Сергеенко заметил, что ближайшей возможностью обсудить совместную стратегию двух государств станет заседание совета Парламентского Собрания, которое пройдет вскоре в Могилеве. "Будет проведен правительственный час на тему согласованной политики в области здравоохранения. В целом совету и комиссиям Парламентского Собрания необходимо уделять больше внимания работе с реальными проблемами граждан", - добавил он. Сергеенко пояснил, что в программу включены обсуждения по вопросам доступа к льготным социальным программам двух государств, в том числе в сферах образования, занятости, цифровизации и других. Парламентарий подчеркнул, что президентом Белоруссии Александром Лукашенко поставлена задача активизировать работу в области внешней политики. "Все наши международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты, тем более что большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Мы развиваем стратегические отношения с коллегами из России и Китая, выстраиваем диалог с парламентами Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и других государств", - сказал он. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перед депутатами стоит задача сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера.

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972292840.html

https://ria.ru/20240916/lukashenko-1972993412.html

https://rsport.ria.ru/20240916/belorussiya-1973033717.html

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россия

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко