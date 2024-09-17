https://ria.ru/20240917/minoborony-1973181178.html
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ангара" с Плесецка
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ангара" с Плесецка - РИА Новости, 17.09.2024
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ангара" с Плесецка
Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты "Ангара", которая вывела на орбиту военные спутники. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:32
2024-09-17T14:32
2024-09-17T14:32
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты "Ангара", которая вывела на орбиту военные спутники. Ранее министерство проинформировало, что в 10.00 мск ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками была успешно запущена с космодрома Плесецк, космические аппараты выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь. С Плесецка ранее состоялись три старта "Ангары-1.2" (первый – в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5". Первый и пока единственный старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля, после него Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность главы Минобороны РФ, сообщил, что в 2024 году планируется провести ещё три пуска ракет семейства "Ангара".
https://ria.ru/20240917/sputniki-1973138074.html
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Пуск ракеты "Ангара" с космодрома "Плесецк"
Видео сегодняшнего пуска ракеты "Ангара" с Плесецка, которая вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны
2024-09-17T14:32
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PT1M00S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, сергей шойгу, плесецк (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Плесецк (космодром)
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ангара" с Плесецка
Минобороны России показало пуск ракеты "Ангара" с военными спутниками с Плесецка