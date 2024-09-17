https://ria.ru/20240917/marochko-1973101092.html

ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко

ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко

ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:34

2024-09-17T08:34

2024-09-17T08:34

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы украины

андрей марочко

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка - восточнее от Северска", - рассказал Марочко. По его данным, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу. "На северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте", - добавил Марочко. Накануне МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих.

https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html

https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html

россия

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, андрей марочко, безопасность