https://ria.ru/20240917/marochko-1973101092.html
ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко
ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко
ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:34
2024-09-17T08:34
2024-09-17T08:34
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка - восточнее от Северска", - рассказал Марочко. По его данным, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу. "На северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте", - добавил Марочко. Накануне МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих.
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Безопасность
ВС России отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе, заявил Марочко
Марочко: ВС России заняли выгодные позиции, отодвинув ВСУ у реки Каменка
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка
- восточнее от Северска", - рассказал Марочко.
По его данным, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу.
"На северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте", - добавил Марочко.
Накануне МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих.