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В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов - РИА Новости, 17.09.2024
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:52
2024-09-17T16:52
2024-09-17T16:52
луганская народная республика
россия
волгоград
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молодая гвардия
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Народного Совета ЛНР Александр Криеренко. Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог. "За несколько дней с начала лесных пожаров в республике огнем уничтожено почти 500 домов. Стихийный пожар тушат 150 специалистов и 30 единиц техники из Волгограда, Липецка, Ростова, Краснодара и Калмыкии", - говорится в сообщении депутата. Как отмечает Криеренко, в ликвидации возгораний участвуют активисты Молодой Гвардии и Народного фронта.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
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луганская народная республика, россия, волгоград, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия
Луганская Народная Республика, Россия, Волгоград, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Молодая гвардия
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
Депутат Криеренко: в ЛНР сгорели около 500 домов из-за бушующих пожаров