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В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов - РИА Новости, 17.09.2024
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16:52 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/lnr-1973216863.html
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов - РИА Новости, 17.09.2024
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов
Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:52
2024-09-17T16:52
луганская народная республика
россия
волгоград
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молодая гвардия
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Народного Совета ЛНР Александр Криеренко. Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог. "За несколько дней с начала лесных пожаров в республике огнем уничтожено почти 500 домов. Стихийный пожар тушат 150 специалистов и 30 единиц техники из Волгограда, Липецка, Ростова, Краснодара и Калмыкии", - говорится в сообщении депутата. Как отмечает Криеренко, в ликвидации возгораний участвуют активисты Молодой Гвардии и Народного фронта.
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россия
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луганская народная республика, россия, волгоград, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия
Луганская Народная Республика, Россия, Волгоград, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Молодая гвардия
В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов

Депутат Криеренко: в ЛНР сгорели около 500 домов из-за бушующих пожаров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР
Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожар в селе Лесное в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
"За несколько дней с начала лесных пожаров в республике огнем уничтожено почти 500 домов. Стихийный пожар тушат 150 специалистов и 30 единиц техники из Волгограда, Липецка, Ростова, Краснодара и Калмыкии", - говорится в сообщении депутата.
Как отмечает Криеренко, в ликвидации возгораний участвуют активисты Молодой Гвардии и Народного фронта.
Ликвидация пожара в селе Валуйское в Луганской Народной Республике. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник
16 сентября, 23:45
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияВолгоградРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Молодая гвардия
 
 
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