https://ria.ru/20240917/lnr-1973216863.html

В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов

В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов - РИА Новости, 17.09.2024

В ЛНР за несколько дней сгорели около 500 домов

Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:52

2024-09-17T16:52

2024-09-17T16:52

луганская народная республика

россия

волгоград

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

молодая гвардия

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 домов в ЛНР уничтожено за несколько дней в связи в бушующими пожарами, не менее 150 специалистов участвуют в ликвидации возгораний, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Народного Совета ЛНР Александр Криеренко. Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог. "За несколько дней с начала лесных пожаров в республике огнем уничтожено почти 500 домов. Стихийный пожар тушат 150 специалистов и 30 единиц техники из Волгограда, Липецка, Ростова, Краснодара и Калмыкии", - говорится в сообщении депутата. Как отмечает Криеренко, в ликвидации возгораний участвуют активисты Молодой Гвардии и Народного фронта.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

луганская народная республика

россия

волгоград

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луганская народная республика, россия, волгоград, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия