https://ria.ru/20240917/krym-1973095098.html

В Крыму отметили столетие открытия стоянки неандертальцев Киик-Коба

В Крыму отметили столетие открытия стоянки неандертальцев Киик-Коба - РИА Новости, 17.09.2024

В Крыму отметили столетие открытия стоянки неандертальцев Киик-Коба

Выставку, посвященную 100-летию с момента раскопок и открытия первого на территории России и СССР захоронения неандертальцев открыли в Центральном музее Тавриды РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:52

2024-09-17T06:52

2024-09-17T06:52

наука

россия

симферополь

ссср

андрей мальгин

центральный музей тавриды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Выставку, посвященную 100-летию с момента раскопок и открытия первого на территории России и СССР захоронения неандертальцев открыли в Центральном музее Тавриды в Симферополе, здесь же прошел круглый стол ведущих археологов, рассказал РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин. Грот Киик-Коба имеет мировую известность, археолог Глеб Бонч-Осмоловский, открывший грот в 1924 году, произвел в нем на протяжении двух лет тщательные раскопки и опубликовал материалы о захоронении неандертальцев. "Это очень важное событие, до этого в России и на территории Советского Союза подобных находок не было. Сразу всех привлекла антропология – неандерталец, к тому же женщина с ребенком, ее ребенок или нет – доподлинно неизвестно, но тем не менее как парное погребение оно вошло в литературу. Но Киик-Коба знаменита не только этим, а тем, что до сих пор это один из опорных памятников каменного века не только Крыма, но и значительной части, заселенной неандертальцами. Сейчас территория, где обитали неандертальцы, известна – протягивается широкой полосой от самого запада Европы до Алтая", - сказал в ходе открытия выставки ведущий научный сотрудник отдела археологии каменного века, доктор исторических наук Михаил Жилин. Киик-Коба была раскопана экспедицией археолога Глеба Бонч-Осмоловского очень качественно, было прослежено два культурных слоя – верхний – из классических памятников позднего Мустье, а дебаты о временной принадлежности нижнего слоя не утихают, сказал Жилин. В скальном дне грота было выдолблено почти двухметровое могильное углубление, искусственное погребальное сооружение. В этой яме была погребена женщина, останки которой были найдены экспедицией. Археологи предполагают, что после значительного времени современники верхнего культурного слоя решили похоронить в яме своего умершего ребенка (5-7 месяцев от роду) и это частично уничтожило ранее существовавшее погребение женщины. Бонч-Осмоловский предполагал, что найденная часть останков скелета женщины была выброшена вниз на склон горы. Датировать точно найденные останки и время жизни в гроте неандертальцев невозможно по двум причинам, рассказали археологи. Найденные останки неандертальца в Киик-Кобе были переданы на выставку в Геологический музей Петербурга и частично в Кунсткамеру, однако после войн и переездов музеев установить местонахождение найденных в Киик-Кобе костей-подлинников пока не удалось. Кроме того, для того чтобы сохранить найденные кости в целости, Бонч-Осмоловский покрыл их полимером, таким образом радиоуглеродный анализ не даст правильной датировки, сообщили в ходе круглого стола археологи. Тем не менее, как сообщил в своем докладе археолог Жилин, типологический анализ найденных орудий труда и прочие факты позволяют заключить, что возраст найденных останков женщины составляет порядка 43 тысяч лет. Бонч-Осмоловский после раскопок подарил музею Крыма часть артефактов, в том числе слепки найденных останков неандертальца, рассказал Мальгин. Несмотря на войну и оккупацию, эти экспонаты сохранились. На устроенной в музее капсульной выставке, посвященной 100-летию обнаружения захоронения неандертальцев в Крыму, представлены найденные орудия труда – инструменты из кремня, характерные для культуры и быта неандертальцев, документы и отчеты археологов, модель захоронения и слепки останков. Грот Киик-Коба ("дикая пещера") — палеолитический памятник, стоянка в Белогорском районе, находится в предгорном Крыму в гроте на горе Орлиная, на правом берегу реки Зуя, в 25 км к востоку от Симферополя, в 8 км южнее поселка Зуя.

https://ria.ru/20240706/uchenye-1957669652.html

https://ria.ru/20240813/nauka-1965137584.html

https://ria.ru/20240409/artefakty-1938904279.html

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россия, симферополь, ссср, андрей мальгин, центральный музей тавриды