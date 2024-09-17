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Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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12:59 17.09.2024 (обновлено: 15:14 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html
Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области
Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области
Членом Совета Федерации от Курской области стал Алексей Кондратьев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:59
2024-09-17T15:14
курская область
россия
политика
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ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Членом Совета Федерации от Курской области стал Алексей Кондратьев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа Курской области. Сегодня подписал соответствующее постановление", — говорится в публикации.Гвардии полковник Кондратьев — ветеран боевых действий и участник программы "Время героев". С первого дня вторжения ВСУ в Курскую область он принимает участие в эвакуации мирных жителей, отметил Смирнов.Боевой опыт Кондратьева помогает при формировании отряда "БАРС-Курск", добавил губернатор. Он пожелал сенатору успехов на новой работе.Ранее представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области был 80-летний Григорий Рапота. Срок его полномочий истек в сентябре."Время героев" — кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. Ее запустили по распоряжению президента Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил порядок стажировки участниками программы в Госдуме и аппарате Думы.
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971686055.html
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курская область, россия, политика
Курская область, Россия, Политика
Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области

Ветеран спецоперации Кондратьев стал сенатором от Курской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Кондратьев
Алексей Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Кондратьев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Членом Совета Федерации от Курской области стал Алексей Кондратьев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа Курской области. Сегодня подписал соответствующее постановление", — говорится в публикации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Матвиенко предложила закрепить опытных сенаторов за бывшими участниками СВО
9 сентября, 18:56
Гвардии полковник Кондратьев — ветеран боевых действий и участник программы "Время героев". С первого дня вторжения ВСУ в Курскую область он принимает участие в эвакуации мирных жителей, отметил Смирнов.
Боевой опыт Кондратьева помогает при формировании отряда "БАРС-Курск", добавил губернатор. Он пожелал сенатору успехов на новой работе.
Ранее представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области был 80-летний Григорий Рапота. Срок его полномочий истек в сентябре.
"Время героев" — кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. Ее запустили по распоряжению президента Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил порядок стажировки участниками программы в Госдуме и аппарате Думы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
27 августа, 18:56
 
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