https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html

Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области

Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

Участник программы "Время героев" стал сенатором от Курской области

Членом Совета Федерации от Курской области стал Алексей Кондратьев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:59

2024-09-17T12:59

2024-09-17T15:14

курская область

россия

политика

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ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Членом Совета Федерации от Курской области стал Алексей Кондратьев, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа Курской области. Сегодня подписал соответствующее постановление", — говорится в публикации.Гвардии полковник Кондратьев — ветеран боевых действий и участник программы "Время героев". С первого дня вторжения ВСУ в Курскую область он принимает участие в эвакуации мирных жителей, отметил Смирнов.Боевой опыт Кондратьева помогает при формировании отряда "БАРС-Курск", добавил губернатор. Он пожелал сенатору успехов на новой работе.Ранее представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области был 80-летний Григорий Рапота. Срок его полномочий истек в сентябре."Время героев" — кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. Ее запустили по распоряжению президента Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил порядок стажировки участниками программы в Госдуме и аппарате Думы.

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971686055.html

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Варвара Скокшина

курская область, россия, политика