Американский журналист приехал в Киев и ужаснулся
Журналист Закария: Киев стал менее безопасным городом, чем в 2022 и 2023 годах
© AP Photo / Kathy WillensЖурналист CNN Фарид Закария
© AP Photo / Kathy Willens
Журналист CNN Фарид Закария. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киев кажется менее безопасным городом, чем в 2022 и 2023 годах, заявил приехавший в украинскую столицу журналист CNN Фарид Закария.
"Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. <...> Киев кажется менее безопасным", — рассказал он.
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Кроме того, как отметил журналист, даже Киев не избежал типичных для страны многочасовых отключений электричества. По его словам, такие блэкауты стали обычным атрибутом жизни в украинской столице. При этом частые отключения уже привели к очередному массовому отъезду украинцев из страны, сообщил Закария со ссылкой на источники в правительстве Украины.
"Ситуация на Украине критическая, и следующие несколько месяцев могут стать решающими для исхода конфликта", — заключил журналист.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света будут длиться до 12 часов в сутки.