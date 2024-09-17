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Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2024
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15:45 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html
Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос
Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2024
Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос
Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца и экс-главу... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:45
2024-09-17T15:45
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца и экс-главу Белого дома Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов среди предполагаемых избирателей, следует из опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult. Согласно результатам опроса, 51% респондентов, которые заявили, что планируют принять участие в выборах, поддерживают кандидатуру Харрис, в то время как Трампа поддерживает 45% опрошенных. Morning Consult заявляет, что это рекордный разрыв между оппонентами. Опрос проводился 13-15 сентября среди 11022 предполагаемых избирателей. Погрешность составляет один процентный пункт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос

Опрос: Харрис опережает Трампа на рекордные шесть процентных пунктов

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца и экс-главу Белого дома Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов среди предполагаемых избирателей, следует из опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult.
Согласно результатам опроса, 51% респондентов, которые заявили, что планируют принять участие в выборах, поддерживают кандидатуру Харрис, в то время как Трампа поддерживает 45% опрошенных. Morning Consult заявляет, что это рекордный разрыв между оппонентами.
Опрос проводился 13-15 сентября среди 11022 предполагаемых избирателей. Погрешность составляет один процентный пункт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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