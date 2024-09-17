https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html

Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос

Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2024

Харрис опережает Трампа на рекордное количество пунктов, показал опрос

Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца и экс-главу... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:45

2024-09-17T15:45

2024-09-17T15:45

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камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца и экс-главу Белого дома Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов среди предполагаемых избирателей, следует из опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult. Согласно результатам опроса, 51% респондентов, которые заявили, что планируют принять участие в выборах, поддерживают кандидатуру Харрис, в то время как Трампа поддерживает 45% опрошенных. Morning Consult заявляет, что это рекордный разрыв между оппонентами. Опрос проводился 13-15 сентября среди 11022 предполагаемых избирателей. Погрешность составляет один процентный пункт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/mask-1973027293.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024