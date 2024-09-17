Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/izrail-1973135831.html
Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ
Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября с трибуны Генассамблеи ООН призовёт мировое сообщество к принятию мер против действий Израиля, сообщило... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:07
2024-09-17T12:07
в мире
израиль
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября с трибуны Генассамблеи ООН призовёт мировое сообщество к принятию мер против действий Израиля, сообщило турецкое госагентство Anadolu."Двадцать четвёртого сентября президент Эрдоган в 14-й раз выступит на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и главным пунктом повестки дня его выступления станут нападения Израиля на Газу. Президент Эрдоган призовёт международное сообщество выступить против атак Израиля. В рамках саммита Эрдоган также проведёт встречи с главами государств и правительств", - сообщило издание.По данным агентства, на Генеральной ассамблее ожидается участие высокопоставленных лиц из 190 стран.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html
https://ria.ru/20240916/izrail-1973056557.html
израиль
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ

Anadolu: Эрдоган призовет к противодействию Израилю с трибуны ООН

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября с трибуны Генассамблеи ООН призовёт мировое сообщество к принятию мер против действий Израиля, сообщило турецкое госагентство Anadolu.
"Двадцать четвёртого сентября президент Эрдоган в 14-й раз выступит на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и главным пунктом повестки дня его выступления станут нападения Израиля на Газу. Президент Эрдоган призовёт международное сообщество выступить против атак Израиля. В рамках саммита Эрдоган также проведёт встречи с главами государств и правительств", - сообщило издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
7 сентября, 20:20
По данным агентства, на Генеральной ассамблее ожидается участие высокопоставленных лиц из 190 стран.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минобороны Израиля призвало дать военный отпор "Хезболле" на севере
16 сентября, 20:04
 
В миреИзраильТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала