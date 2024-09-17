Эрдоган призовет к мерам против Израиля, заявили СМИ
Anadolu: Эрдоган призовет к противодействию Израилю с трибуны ООН
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября с трибуны Генассамблеи ООН призовёт мировое сообщество к принятию мер против действий Израиля, сообщило турецкое госагентство Anadolu.
"Двадцать четвёртого сентября президент Эрдоган в 14-й раз выступит на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и главным пунктом повестки дня его выступления станут нападения Израиля на Газу. Президент Эрдоган призовёт международное сообщество выступить против атак Израиля. В рамках саммита Эрдоган также проведёт встречи с главами государств и правительств", - сообщило издание.
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По данным агентства, на Генеральной ассамблее ожидается участие высокопоставленных лиц из 190 стран.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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