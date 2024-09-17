https://ria.ru/20240917/gripp-1973108799.html

В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов

В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов - РИА Новости, 17.09.2024

В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов

Количество заболевших гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось в России почти на 50%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:39

2024-09-17T09:39

2024-09-17T12:04

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

москва

здоровье - общество

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество заболевших гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось в России почти на 50%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев", - говорится в сообщении.Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240827/likhoradka-1968770163.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)