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В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов - РИА Новости, 17.09.2024
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09:39 17.09.2024 (обновлено: 12:04 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/gripp-1973108799.html
В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов
В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов - РИА Новости, 17.09.2024
В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов
Количество заболевших гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось в России почти на 50%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:39
2024-09-17T12:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
москва
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество заболевших гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось в России почти на 50%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев", - говорится в сообщении.Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.
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россия
москва
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, москва, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Московская область (Подмосковье)
В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50 процентов

В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7 процентов за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМедицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Количество заболевших гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось в России почти на 50%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииМоскваЗдоровье - ОбществоОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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