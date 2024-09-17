https://ria.ru/20240917/gosduma-1973107514.html

В Госдуме предложили ввести в школах опросы о травле

В Госдуме предложили ввести в школах опросы о травле - РИА Новости, 17.09.2024

В Госдуме предложили ввести в школах опросы о травле

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести в школах... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:27

2024-09-17T09:27

2024-09-17T10:31

происшествия

россия

челябинск

татьяна голикова

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сн_образование

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести в школах анонимные опросы о травле со стороны учеников и учителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотреть инициативу о проведении в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространении травли и издевательств со стороны учеников и учителей", - сказано в документе. По мнению автора обращения, на основе полученных данных министерство просвещения РФ будет иметь возможность сравнивать общеобразовательные организации, у органов власти появится возможность выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в зоне риска, и направлять в такие образовательные организации школьных психологов для профилактики издевательств среди обучающихся, что позволит снизить вероятность нападений со стороны учеников. "Согласно данным министерства просвещения, дефицит школьных психологов составляет 50 тысяч человек. Соответственно, обеспечить все общеобразовательные учреждения квалифицированными психологами, которые могли бы работать над предотвращением подобных трагедий, не представляется возможным из-за отсутствия финансирования. При этом именно профилактическая работа с учениками по выявлению травли и издевательств способна предотвращать подобные трагедии", - отмечается в документе. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он пронес в школу нож, молоток и пистолет. Позже в прокуратуре уточнили, что пистолет оказался муляжом. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.

https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, челябинск, татьяна голикова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование