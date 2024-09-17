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Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024
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00:19 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973081753.html
Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии
Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024
Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии
Государственная Дума восьмого созыва во вторник откроет седьмую сессию, осеннюю, которая продлится до конца декабря, в эту сессию депутаты планируют рассмотреть РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:19
2024-09-17T00:19
россия
политика
дальний восток
арктика
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Государственная Дума восьмого созыва во вторник откроет седьмую сессию, осеннюю, которая продлится до конца декабря, в эту сессию депутаты планируют рассмотреть законопроект о регулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, а также проект закона о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, и проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ. Первое в этой сессии заседание Госдумы начнется с выступления председателя Думы Вячеслава Володина. Далее будут заслушаны выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. В первый дань депутаты рассмотрят ряд проектов в первом и втором чтениях. Планы депутатов на сессиюДепутаты Госдумы сделают в этой сессии упор на разные темы, в том числе связанные с миграцией, усыновлением детей и поддержкой бойцов спецоперации и их семей. На этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан. Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода, рассказал ранее Володин. По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками. В конце сентября планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола. Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Как отмечают авторы, законопроект направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ (ЛГБТ* запрещено и признано в РФ экстремистским движением). Также комитет Госдумы по делам СНГ включил в примерную программу на ноябрь рассмотрение законопроекта о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Володин отмечал, что в палате готовят такую инициативу, по его словам, большинство депутатов её поддержат. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев ранее сообщал, что законопроект заслуживает особого внимания, поскольку "это запрос избирателей". Председатель Госдумы ранее рассказал, что в палате обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до трех-четырех лет. Что касается поддержки бойцов спецоперации, то ранее Володин напоминал, что Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО, при этом сейчас вырабатываются новые решения. До 30 сентября депутаты ожидают внесение в Думу проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс. Одной из важных тем, которой будет уделено большое внимание в осеннюю сессию, является закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах), он может быть принят в эту сессию, отмечал ранее глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Он отметил, что появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами. По словам парламентария, сейчас в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров". Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае. Также парламентарии займутся законодательной проработкой развития инклюзивного туризма в России, заявлял депутат Госдумы Николай Валуев. В эту сессию изменения коснутся и законодательства об иноагентах, которые могут исключить возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов, сменивших название, сообщил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, в законе могут быть просто уточнены формулировки, чтобы не было лазеек для его обхода. Также уже в осеннюю сессию может быть принят законопроект о легализации работы "белых" хакеров. Депутат ГД Антон Немкин отмечал, что этот законопроект регулирует возможность проводить тестирование защищенности программного обеспечения "белыми" хакерами без нарушения авторских прав их создателей и владельцев. Кадровые перестановкиНа первом пленарном заседании ожидается назначение на посты в Госдуме бывших членов правительства, которые были избраны на довыборах в Единый день голосования. Викторию Абрамченко, занимавшую ранее пост вице-премьера, планируется утвердить вице-спикером Госдумы, Олега Матыцина, который возглавлял Минспорта – главой комитета по спорту, а Николая Шульгинова, который занимал пост министра энергетики – главой комитета по энергетике. Новые посты также получат депутат Ольга Казакова, которую предлагается утвердить главой комитета Госдумы по культуре и Ирина Белых, она займет пост председателя комитета по просвещению. Решение вопросов с министрамиНа осеннюю сессию запланировано проведения ряда правительственных часов. Правчас об организации отдыха и оздоровления детей запланирован на 2 октября, к участию приглашен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, 23 октября Госдума планирует обсудить состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, главы Минэнерго Сергея Цивилева и главы Минстроя Ирека Файзуллина. К участию в обсуждении актуальных вопросов правоприменительной практики при реализации миграционной политики 13 ноября приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Минтруда Антон Котяков. К обсуждению повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства 27 ноября планируется пригласить главу Минпросвещения Сергея Кравцова и главу Минпромторга Антона Алиханова. Одиннадцатого декабря может состояться правительственный час о реализации программ импортозамещения, на него планируют пригласить первого вице-премьера Дениса Мантурова, главу Минпромторга Антона Алиханова и главу Минсельхоза Оксану Лут. Международные связиГосдума продолжает международную повестку и взаимодействие с парламентами других стран. До конца года в планах встретиться с коллегами из Индии, отмечал Володин. Также депутаты ожидают визита коллег из Турции и Индонезии. Спикер ГД рассказывал, что до конца года планируется провести парламентское собрание Организации Договора коллективной безопасности и поездка в Республику Беларусь, где пройдёт расширенное заседание Совета Парламента Беларусь-Россия, где обсудят вопросы здравоохранения.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, политика, дальний восток, арктика, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг
Россия, Политика, Дальний Восток, Арктика, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ
Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии

Госдума 17 сентября проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Государственная Дума восьмого созыва во вторник откроет седьмую сессию, осеннюю, которая продлится до конца декабря, в эту сессию депутаты планируют рассмотреть законопроект о регулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, а также проект закона о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола, и проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ.
Первое в этой сессии заседание Госдумы начнется с выступления председателя Думы Вячеслава Володина. Далее будут заслушаны выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. В первый дань депутаты рассмотрят ряд проектов в первом и втором чтениях.
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Планы депутатов на сессию

Депутаты Госдумы сделают в этой сессии упор на разные темы, в том числе связанные с миграцией, усыновлением детей и поддержкой бойцов спецоперации и их семей.
На этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан. Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода, рассказал ранее Володин. По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.
В конце сентября планируется
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рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола. Инициаторами проекта выступили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Как отмечают авторы, законопроект направлен на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ (ЛГБТ* запрещено и признано в РФ экстремистским движением).
Также комитет Госдумы по делам СНГ включил в примерную программу на ноябрь рассмотрение законопроекта о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Володин отмечал, что в палате готовят такую инициативу, по его словам, большинство депутатов её поддержат. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев ранее сообщал, что законопроект заслуживает особого внимания, поскольку "это запрос избирателей".
Председатель Госдумы ранее рассказал, что в палате обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до трех-четырех лет.
Что касается поддержки бойцов спецоперации, то ранее Володин напоминал, что Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО, при этом сейчас вырабатываются новые решения.
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До 30 сентября депутаты ожидают внесение в Думу проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс.
Одной из важных тем, которой будет уделено большое внимание в осеннюю сессию, является закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах), он может быть принят в эту сессию, отмечал ранее глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Он отметил, что появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами. По словам парламентария, сейчас в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров". Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.
Также парламентарии займутся законодательной проработкой развития инклюзивного туризма в России, заявлял депутат Госдумы Николай Валуев.
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В эту сессию изменения коснутся и законодательства об иноагентах, которые могут исключить возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов, сменивших название, сообщил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, в законе могут быть просто уточнены формулировки, чтобы не было лазеек для его обхода.
Также уже в осеннюю сессию может быть принят законопроект о легализации работы "белых" хакеров. Депутат ГД Антон Немкин отмечал, что этот законопроект регулирует возможность проводить тестирование защищенности программного обеспечения "белыми" хакерами без нарушения авторских прав их создателей и владельцев.

Кадровые перестановки

На первом пленарном заседании ожидается назначение на посты в Госдуме бывших членов правительства, которые были избраны на довыборах в Единый день голосования.
Викторию Абрамченко, занимавшую ранее пост вице-премьера, планируется утвердить вице-спикером Госдумы, Олега Матыцина, который возглавлял Минспорта – главой комитета по спорту, а Николая Шульгинова, который занимал пост министра энергетики – главой комитета по энергетике. Новые посты также получат депутат Ольга Казакова, которую предлагается утвердить главой комитета Госдумы по культуре и Ирина Белых, она займет пост председателя комитета по просвещению.

Решение вопросов с министрами

На осеннюю сессию запланировано проведения ряда правительственных часов. Правчас об организации отдыха и оздоровления детей запланирован на 2 октября, к участию приглашен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, 23 октября Госдума планирует обсудить состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, главы Минэнерго Сергея Цивилева и главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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К участию в обсуждении актуальных вопросов правоприменительной практики при реализации миграционной политики 13 ноября приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Минтруда Антон Котяков.
К обсуждению повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства 27 ноября планируется пригласить главу Минпросвещения Сергея Кравцова и главу Минпромторга Антона Алиханова.
Одиннадцатого декабря может состояться правительственный час о реализации программ импортозамещения, на него планируют пригласить первого вице-премьера Дениса Мантурова, главу Минпромторга Антона Алиханова и главу Минсельхоза Оксану Лут.

Международные связи

Госдума продолжает международную повестку и взаимодействие с парламентами других стран. До конца года в планах встретиться с коллегами из Индии, отмечал Володин. Также депутаты ожидают визита коллег из Турции и Индонезии.
Спикер ГД рассказывал, что до конца года планируется провести парламентское собрание Организации Договора коллективной безопасности и поездка в Республику Беларусь, где пройдёт расширенное заседание Совета Парламента Беларусь-Россия, где обсудят вопросы здравоохранения.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияПолитикаДальний ВостокАрктикаГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГ
 
 
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