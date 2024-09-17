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Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО - РИА Новости, 17.09.2024
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09:58 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/evrosoyuz-1973111597.html
Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО
Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО - РИА Новости, 17.09.2024
Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО
Европейскому Союзу необходимо укрепить противовоздушную оборону за счет выпуска совместных долговых обязательств на фоне растущих угроз, одну из которых якобы... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:58
2024-09-17T09:58
россия
сша
москва
марио драги
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейскому Союзу необходимо укрепить противовоздушную оборону за счет выпуска совместных долговых обязательств на фоне растущих угроз, одну из которых якобы представляет Россия, следует из доклада аналитической компании Bruegel. "Европа уязвима для воздушных атак со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов. Россия значительно увеличила производство гиперзвуковых ракет, ракет и беспилотников, в то время как европейские средства противовоздушной обороны остаются посредственными... Совместное финансирование ЕС для наращивания потенциала противовоздушной обороны было бы, таким образом, обоснованным и помогло бы обеспечить быстрое и эффективное снабжение. Консолидация долга была бы экономически обоснована, так как такие системы противовоздушной защиты, как Patriot и IRIS-T, требуют больших первоначальных затрат", - говорится в докладе, опубликованном на сайте компании. Согласно выводам Bruegel, дополнительное совместное долговое обязательство будет способствовать развитию в странах Евросоюза промышленного потенциала в этой области. Даже если в краткосрочной перспективе часть средств будет направлена на закупку систем ПВО у США, предполагается, что "значительная сумма" должна быть выделена на исследования и развитие промышленной базы в самих странах ЕС. В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов. Ранее экс-глава Европейского ЦБ Марио Драги, как сообщало издание Politico, заявил, что ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики. В своем докладе Драги заключал, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, сша, москва, марио драги, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, США, Москва, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО

Евросоюз призвали усилить ПВО за счет выпуска совместных долговых обязательств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейскому Союзу необходимо укрепить противовоздушную оборону за счет выпуска совместных долговых обязательств на фоне растущих угроз, одну из которых якобы представляет Россия, следует из доклада аналитической компании Bruegel.
"Европа уязвима для воздушных атак со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов. Россия значительно увеличила производство гиперзвуковых ракет, ракет и беспилотников, в то время как европейские средства противовоздушной обороны остаются посредственными... Совместное финансирование ЕС для наращивания потенциала противовоздушной обороны было бы, таким образом, обоснованным и помогло бы обеспечить быстрое и эффективное снабжение. Консолидация долга была бы экономически обоснована, так как такие системы противовоздушной защиты, как Patriot и IRIS-T, требуют больших первоначальных затрат", - говорится в докладе, опубликованном на сайте компании.
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Согласно выводам Bruegel, дополнительное совместное долговое обязательство будет способствовать развитию в странах Евросоюза промышленного потенциала в этой области. Даже если в краткосрочной перспективе часть средств будет направлена на закупку систем ПВО у США, предполагается, что "значительная сумма" должна быть выделена на исследования и развитие промышленной базы в самих странах ЕС.
В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов.
Ранее экс-глава Европейского ЦБ Марио Драги, как сообщало издание Politico, заявил, что ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики. В своем докладе Драги заключал, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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