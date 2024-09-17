https://ria.ru/20240917/diddy-1973094092.html

СМИ: скандального американского рэпера Diddy заключили под стражу

СМИ: скандального американского рэпера Diddy заключили под стражу - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ: скандального американского рэпера Diddy заключили под стражу

Правоохранители в Нью-Йорке заключили под стражу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy, сообщает портал TMZ... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:21

2024-09-17T06:21

2024-09-17T13:01

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сен - РИА Новости. Правоохранители в Нью-Йорке заключили под стражу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. "Diddy был задержан и взят под федеральную стражу в Нью-Йорке... Источники сообщили TMZ, что сотрудники министерства внутренней безопасности вечером в понедельник (по местному времени - ред.) ворвались в отель, где остановился Diddy, и задержали его", - пишет портал. Источники также сообщили изданию, что рэпера доставили в местное отделение ФБР в Манхэттене. Позднее портал узнал от источника в правоохранительных органах, что исполнителя планировали задержать во вторник, по какой-то причине это было решено сделать днем ранее. Адвокат рэпера Марк Аньифило заявил порталу, что его клиент невиновен. Журнал Rolling Stone сообщает, что Комбса задержали после того, как присяжные предъявили ему обвинения, пункты которых не приводятся. Ранее суд обязал Комбса выплатить 100 миллионов долларов мужчине, который заявляет, что подвергся сексуальному насилию с его стороны, но при этом сам является насильником и отбывает срок. Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.

https://ria.ru/20240911/ligalayz-1972110850.html

https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html

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фбр, forbes, нью-йорк (город), манхэттен