https://ria.ru/20240917/burya-1973108887.html

На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась мощная магнитная буря - РИА Новости, 17.09.2024

На Земле началась мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщили в лаборатории... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:39

2024-09-17T09:39

2024-09-17T11:24

наука

космос - риа наука

земля

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."После десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету все же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 утра произошли наиболее сильные изменения", — отметили в организации.По данным лаборатории, этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти четыре балла по пятибалльной шкале)."В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты", — добавили ученые.Пока наблюдаются очень сильные полярные сияния в западном полушарии, под ними находится вся территория Канады, вплоть до южной границы, а также северные штаты США. В восточном полушарии (включая Россию) зона сияний отсутствует.

https://ria.ru/20240917/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук