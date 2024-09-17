Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась мощная магнитная буря - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:39 17.09.2024 (обновлено: 11:24 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/burya-1973108887.html
На Земле началась мощная магнитная буря
На Земле началась мощная магнитная буря - РИА Новости, 17.09.2024
На Земле началась мощная магнитная буря
Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщили в лаборатории... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:39
2024-09-17T11:24
наука
космос - риа наука
земля
институт космических исследований
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188106_0:326:2305:1622_1920x0_80_0_0_a679dffa54249f9d13029c733a902b6a.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."После десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету все же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 утра произошли наиболее сильные изменения", — отметили в организации.По данным лаборатории, этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти четыре балла по пятибалльной шкале)."В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты", — добавили ученые.Пока наблюдаются очень сильные полярные сияния в западном полушарии, под ними находится вся территория Канады, вплоть до южной границы, а также северные штаты США. В восточном полушарии (включая Россию) зона сияний отсутствует.
https://ria.ru/20240917/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188106_0:110:2305:1838_1920x0_80_0_0_93cde3b02c699c8a485690fd9ade6b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук
На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, близкая к максимальному уровню

© TRACEКорональные арки над поверхностью Солнца
Корональные арки над поверхностью Солнца - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© TRACE
Корональные арки над поверхностью Солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле после прохождения плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"После десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету все же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 утра произошли наиболее сильные изменения", — отметили в организации.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
По данным лаборатории, этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти четыре балла по пятибалльной шкале).
"В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты", — добавили ученые.
Пока наблюдаются очень сильные полярные сияния в западном полушарии, под ними находится вся территория Канады, вплоть до южной границы, а также северные штаты США. В восточном полушарии (включая Россию) зона сияний отсутствует.
Девушка катается на роликах в московском парке - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
15 сентября, 10:30
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала