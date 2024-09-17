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Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре - РИА Новости, 17.09.2024
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18:16 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/briks-1973240614.html
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре - РИА Новости, 17.09.2024
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:16
2024-09-17T18:16
в мире
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. "Отрабатывается вопрос нашего вступления в БРИКС в качестве партнера. Сегодня мы встречались с новым послом Китая. Он поделился с нами информацией, что уже консенсус достигнут в отношении того, каким будет статус партнера. Теперь нам надо уже более активно работать с государствами - членами организации, чтобы этот статус на саммите БРИКС, который будет в Казани, где наш президент будет принимать участие, был нам предоставлен", - сказал он в интервью Первому информационному телеканалу. Ранее Рыженков говорил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации. В июле он сообщил, что с учетом проведенных переговоров со всеми странами-членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Белоруссия будет среди первых партнеров этой организации. Министр отмечал, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе. Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.-0-
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в мире, белоруссия, россия, казань, сергей лавров, наталья кочанова, брикс
В мире, Белоруссия, Россия, Казань, Сергей Лавров, Наталья Кочанова, БРИКС
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре

Глава МИД Белоруссии: Минск рассчитывает стать партнером БРИКС в октябре

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков.
"Отрабатывается вопрос нашего вступления в БРИКС в качестве партнера. Сегодня мы встречались с новым послом Китая. Он поделился с нами информацией, что уже консенсус достигнут в отношении того, каким будет статус партнера. Теперь нам надо уже более активно работать с государствами - членами организации, чтобы этот статус на саммите БРИКС, который будет в Казани, где наш президент будет принимать участие, был нам предоставлен", - сказал он в интервью Первому информационному телеканалу.
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Ранее Рыженков говорил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации. В июле он сообщил, что с учетом проведенных переговоров со всеми странами-членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Белоруссия будет среди первых партнеров этой организации.
Министр отмечал, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.-0-
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