https://ria.ru/20240917/briks-1973240614.html

Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре

Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре - РИА Новости, 17.09.2024

Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре

Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:16

2024-09-17T18:16

2024-09-17T18:16

в мире

белоруссия

россия

казань

сергей лавров

наталья кочанова

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg

МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. "Отрабатывается вопрос нашего вступления в БРИКС в качестве партнера. Сегодня мы встречались с новым послом Китая. Он поделился с нами информацией, что уже консенсус достигнут в отношении того, каким будет статус партнера. Теперь нам надо уже более активно работать с государствами - членами организации, чтобы этот статус на саммите БРИКС, который будет в Казани, где наш президент будет принимать участие, был нам предоставлен", - сказал он в интервью Первому информационному телеканалу. Ранее Рыженков говорил, что все члены БРИКС готовы видеть республику в качестве страны-партнера организации. В июле он сообщил, что с учетом проведенных переговоров со всеми странами-членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Белоруссия будет среди первых партнеров этой организации. Министр отмечал, что, как ожидается, таких стран будет не больше 10, и Белоруссия будет в их числе. Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.-0-

https://ria.ru/20240911/vulin-1972125292.html

https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html

белоруссия

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, казань, сергей лавров, наталья кочанова, брикс