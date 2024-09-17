https://ria.ru/20240917/briks-1973133046.html

Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС

Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС - РИА Новости, 17.09.2024

Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС

Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:44

2024-09-17T11:44

2024-09-17T16:38

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского зооботсада в соцсети "ВКонтакте". "Мы выбрали имя. Теперь теленка яка зовут Брикс", — говорится в сообщении. Конкурс на лучшее имя для теленка был объявлен на странице зоопарка 9 сентября. Среди предлагавшихся участниками имен — Яшма, Гаврюша, Мультик, Крепыш, Забияка и даже Трамп. Черно-белый теленок появился на свет 9 августа у 14-летнего самца Бати и 21-летней самки Кармэн. Отмечается, что появление малыша стало "настоящим сюрпризом" для сотрудников зооботсада, ведь Кармэн уже давно "бабушка". "За месяц теленок заметно подрос и окреп. Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом. Сейчас он питается молоком матери и уже начинает пробовать взрослый прикорм: траву, ветки и злаковые смеси", — рассказали в зоопарке. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html

https://ria.ru/20240917/zoopark-1973098187.html

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