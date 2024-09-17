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Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС - РИА Новости, 17.09.2024
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11:44 17.09.2024 (обновлено: 16:38 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/briks-1973133046.html
Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС
Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС - РИА Новости, 17.09.2024
Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС
Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:44
2024-09-17T16:38
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского зооботсада в соцсети "ВКонтакте". "Мы выбрали имя. Теперь теленка яка зовут Брикс", — говорится в сообщении. Конкурс на лучшее имя для теленка был объявлен на странице зоопарка 9 сентября. Среди предлагавшихся участниками имен — Яшма, Гаврюша, Мультик, Крепыш, Забияка и даже Трамп. Черно-белый теленок появился на свет 9 августа у 14-летнего самца Бати и 21-летней самки Кармэн. Отмечается, что появление малыша стало "настоящим сюрпризом" для сотрудников зооботсада, ведь Кармэн уже давно "бабушка". "За месяц теленок заметно подрос и окреп. Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом. Сейчас он питается молоком матери и уже начинает пробовать взрослый прикорм: траву, ветки и злаковые смеси", — рассказали в зоопарке. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html
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Хорошие новости, Россия, Казань, Бразилия, БРИКС
Теленок яка в Казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС

Маленькому яку в Казанском зоопарке дали имя Брикс

© Фото : Казанский Зооботсад/ВКонтактеТеленок Брикс
Теленок Брикс - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Казанский Зооботсад/ВКонтакте
Теленок Брикс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского зооботсада в соцсети "ВКонтакте".
"Мы выбрали имя. Теперь теленка яка зовут Брикс", — говорится в сообщении.
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Конкурс на лучшее имя для теленка был объявлен на странице зоопарка 9 сентября. Среди предлагавшихся участниками имен — Яшма, Гаврюша, Мультик, Крепыш, Забияка и даже Трамп.
Черно-белый теленок появился на свет 9 августа у 14-летнего самца Бати и 21-летней самки Кармэн. Отмечается, что появление малыша стало "настоящим сюрпризом" для сотрудников зооботсада, ведь Кармэн уже давно "бабушка".
"За месяц теленок заметно подрос и окреп. Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом. Сейчас он питается молоком матери и уже начинает пробовать взрослый прикорм: траву, ветки и злаковые смеси", — рассказали в зоопарке.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024-го приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
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