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Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме - РИА Новости, 17.09.2024
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17:49 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html
Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме
Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме - РИА Новости, 17.09.2024
Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме
Сессия "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" пройдет 18 сентября в 10.00 в бизнес-зоне Made in Russia... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:49
2024-09-17T17:49
экономика
россия
вероника никишина
валентина матвиенко
российский экспортный центр (рэц)
косметика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сессия "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" пройдет 18 сентября в 10.00 в бизнес-зоне Made in Russia Делового центра Евразийского женского форума, модератором обсуждения выступит Ирена Понарошку, российская телеведущая, блогер и амбассадор линии OPU от Краснополянской косметики, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Сессия состоится в рамках запуска специального проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению российской косметики за рубежом через сеть национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России". Запуск проекта запланирован в бизнес-зоне Made in Russia с участием Председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной", - говорится в сообщении."Российские бренды косметики уверенно закрепились на внутреннем рынке, повысили уровень своего производства, нарастили собственную сырьевую базу и адаптировались к новым экономическим условиям, увеличив экспорт, несмотря на санкционные ограничения. Сегодня косметические компании, возглавляемые женщинами и вдохновленные ими, активно проводят экспансию на зарубежные рынки", - отметила Никишина.На сессии вместе с профессионалами отрасли обсудят, как изменилась конъюнктура рынка косметики в России за последние несколько лет, как создать в России продукт для выхода на экспорт, что нужно сделать бизнесу и государству для построения отраслевого бренда "российская косметика" в составе зонтичного национального бренда "Сделано в России" и какова роль женского предпринимательства в развитии российской косметической отрасли.Участниками дискуссии выступят Яна Головлева, директор по развитию развитию бизнес-направления Care&amp;Kids Ozon, ООО "Интернет Решения", Елена Крыгина, генеральный директор и основательница ООО "Крыгина Косметикс" (KRYGINA COSMETICS), Татьяна Ефимова, глобальный бренд директор SPLAT ООО "СплатГлобал" (SPLAT), Наталия Бакланова, директор по стратегическим коммуникациям ООО "Биофармрус" (LIBREDERM), Мария Русинова, коммерческий директор ООО "ФармОушенЛаб" (Доктор Море).Также в сессии примут участие Юлия Рагулина, управляющий директор ООО "ПурПур" (Cha U Kao), Оксана Дегтярева, совладелица ООО "ЭФКО КОСМЕТИК" (Эфко), Татьяна Лопаткина, директор ООО "Новые технологии" (Biotime), Римма Драшко, учредитель ООО "Пинк" (Novosvit), Кристина Cудеревская, генеральный директор ООО "Сила Гор" (Краснополянская косметика) и Алина Левда, основательница ООО "Китсунэ Хелф Лаб" (LISITSA).Присоединиться к дискуссии с участием женщин-представительниц ключевых российских косметических брендов можно будет, посетив площадку IV Евразийского женского форума, который будет проходить 18-20 сентября в Санкт-Петербурге.Оформить комплексную услугу по размещению и продвижению товаров в коллективных магазинах российской продукции на зарубежных маркетплейсах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html
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экономика, россия, вероника никишина, валентина матвиенко, российский экспортный центр (рэц), косметика
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Валентина Матвиенко, Российский экспортный центр (РЭЦ), косметика

Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сессия "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" пройдет 18 сентября в 10.00 в бизнес-зоне Made in Russia Делового центра Евразийского женского форума, модератором обсуждения выступит Ирена Понарошку, российская телеведущая, блогер и амбассадор линии OPU от Краснополянской косметики, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Сессия состоится в рамках запуска специального проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению российской косметики за рубежом через сеть национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России". Запуск проекта запланирован в бизнес-зоне Made in Russia с участием Председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной", - говорится в сообщении.
"Российские бренды косметики уверенно закрепились на внутреннем рынке, повысили уровень своего производства, нарастили собственную сырьевую базу и адаптировались к новым экономическим условиям, увеличив экспорт, несмотря на санкционные ограничения. Сегодня косметические компании, возглавляемые женщинами и вдохновленные ими, активно проводят экспансию на зарубежные рынки", - отметила Никишина.
На сессии вместе с профессионалами отрасли обсудят, как изменилась конъюнктура рынка косметики в России за последние несколько лет, как создать в России продукт для выхода на экспорт, что нужно сделать бизнесу и государству для построения отраслевого бренда "российская косметика" в составе зонтичного национального бренда "Сделано в России" и какова роль женского предпринимательства в развитии российской косметической отрасли.
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Участниками дискуссии выступят Яна Головлева, директор по развитию развитию бизнес-направления Care&Kids Ozon, ООО "Интернет Решения", Елена Крыгина, генеральный директор и основательница ООО "Крыгина Косметикс" (KRYGINA COSMETICS), Татьяна Ефимова, глобальный бренд директор SPLAT ООО "СплатГлобал" (SPLAT), Наталия Бакланова, директор по стратегическим коммуникациям ООО "Биофармрус" (LIBREDERM), Мария Русинова, коммерческий директор ООО "ФармОушенЛаб" (Доктор Море).
Также в сессии примут участие Юлия Рагулина, управляющий директор ООО "ПурПур" (Cha U Kao), Оксана Дегтярева, совладелица ООО "ЭФКО КОСМЕТИК" (Эфко), Татьяна Лопаткина, директор ООО "Новые технологии" (Biotime), Римма Драшко, учредитель ООО "Пинк" (Novosvit), Кристина Cудеревская, генеральный директор ООО "Сила Гор" (Краснополянская косметика) и Алина Левда, основательница ООО "Китсунэ Хелф Лаб" (LISITSA).
Присоединиться к дискуссии с участием женщин-представительниц ключевых российских косметических брендов можно будет, посетив площадку IV Евразийского женского форума, который будет проходить 18-20 сентября в Санкт-Петербурге.
Оформить комплексную услугу по размещению и продвижению товаров в коллективных магазинах российской продукции на зарубежных маркетплейсах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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