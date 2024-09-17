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БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии
БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии - РИА Новости, 17.09.2024
БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 антитеррористической "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 на границе Сирии,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:24
2024-09-17T22:24
2024-09-17T22:24
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 антитеррористической "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 на границе Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, подобными действиями международная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. Также отмечается, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано восемь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240917/siriya-1973094255.html
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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-35
В мире, Сирия, Хомс (город), Россия, Воздушно-космические силы России, Су-35
БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии
ЦПВС: БПЛА MQ-9 "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии