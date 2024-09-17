https://ria.ru/20240917/bpla-1973287293.html

БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии

БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии - РИА Новости, 17.09.2024

БПЛА "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 на границе Сирии

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 антитеррористической "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 на границе Сирии,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:24

2024-09-17T22:24

2024-09-17T22:24

в мире

сирия

хомс (город)

россия

воздушно-космические силы россии

су-35

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 антитеррористической "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 на границе Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, подобными действиями международная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. Также отмечается, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано восемь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240917/siriya-1973094255.html

https://ria.ru/20240621/letchik-1954644345.html

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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-35